ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Suffolk Üniversitesi’nde ikinci sınıf öğrencisi olan 19 yaşındaki Max Vredenburgh, 2010 yılında bir balıkçı kasabasından sahile şişe içinde mektup bıraktı.
Mektubunda elma yemeyi, mavi rengini, sahili ve uzayı favorileri arasında gösteren Vredenburgh, mektubu "Lütfen cevap yazın" diyerek sonlandırdı. Mektubunu şişenin içerisinde yerleştirdikten sonra sahile bırakan Vredenburgh yıllar sonra beklenmedik bir yanıt aldı.
— māx (@VredenburghMax) November 8, 2019
Max'in mektubu Atlantik Okyanusu’nu aşarak birine ulaştı. O zamanlar 10 yaşında olan gencin mesajına 9 yıl sonra Fransa’dan cevap geldi.
Vredenburgh’ın babası, oğluna geçtiğimiz cuma günü Güney Fransa’da yaşayan ‘G Dubois’ isimli birinden bir mektup aldığını söyledi.
G. Dubois isimli kişi, 2010 yılının ağustos ayında yazılan mektubu, 2019 yılında buldu.
Şişeyi 10 Ekim'de bulduğunu açıklayan Dubois, şişenin karşısına çıktığı lokasyonu da mektubunda gösterdi.
Şişenin yaklaşık 6 bin kilometre dolaşmış olabileceğini hesaplayan Dubois, mektubu Fransa'nın güneybatısında bulduğunu söyledi.
Max Vredenburgh, kendisine geri yollanan mektubu Twitter hesabından paylaştı. "9 yıl, aklım başımdan gitti" cümlesiyle biten paylaşım 500 binden fazla beğeni ve 135 bin retweet aldı.
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