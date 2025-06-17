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        Haberler Gündem Güncel 91 yaşındaki sürücü kalp krizi geçirdi! | Son dakika haberleri

        91 yaşındaki sürücü, direksiyonda kalp krizi geçirdi!

        Bursa'da 91 yaşındaki sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Korkutan olayda 4 araca çarpan İ.Y. tedavi altına alınırken, yaralanan olmadığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 17:11 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:29
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        91 yaşındaki sürücü kalp krizi geçirdi!
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, direksiyon başındayken kalp krizi geçiren İ.Y.'nin (91) kullandığı otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne otomobiliyle ilerleyen İ.Y., aniden rahatsızlandı.

        Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada can kaybı ve yaralananın olmadığı belirtildi.

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        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu İ.Y.'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi.

        İ.Y., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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