92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı

"Dedem ilk babaanneme talip oluyor. Babaannemin ise efsane çeyizi var ve dedemin evlilik teklifini kabul etmiyor. Bunun üzerine dedem İstanbul'a gitmiş ve 15 yıl orada kalmış. Daha sonra orada işleri kötü gidince tekrar Antalya'ya geri dönmüş. O yıllarda babaannem başka bir evlilik yapmadığı için ikinci teklifi kabul etmiş ve evlenmişler.

9 Şurada Paylaş!









O zaman böyle bir evlilik sözleşmesi yapılmış mı, yoksa sadece babaannem mi talep etti bilmiyorum. Babaannemin evlilik sözleşmesiyle evlenmesi çok ilginç geldi. Babaannem sözleşmede takılması gereken altınları kaç tane ve ne kadar altın olması gerektiğini yazıyor. Bir de ölüm ya da boşanma olursa tazminat olarak ne verileceğini dahi sözleşmede yazıyor."