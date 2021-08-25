AB'den Afgan mültecileri kabul eden ülkelere bütçe desteği

İHA

Afganistan'daki durumu görüşmek üzere bugün video konferans aracılığıyla bir araya gelen G7 Lider Toplantısına, Avrupa Birliği’ni (AB) temsilen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Leyen, Afgan halkına yardım etmenin "ahlaki bir görev" olduğunu ve bu konuda G7 liderlerinin hemfikir olduğunu belirtti.

Leyen, kadınlar ve çocukların risk altında olduğunu ve korumaları gerektiğini vurgulayarak, toplantının odak noktasının Afganistan'daki insanlara yardım etmek olduğunu açıkladı. Taliban'ı tanıyıp tanımamanın toplantının konusunu olmadığını belirten Leyen, Afganistan'da birlikte demokratik bir devlet ve toplum yapısını inşa edilmesi gerektiğini aktardı.

Leyen, AB'nin Afgan vatandaşlarını kabul edenler için bütçe desteğini artıracağını ifade ederek, komisyonun AB bütçesinden ayıracağı yardımı dört katına çıkarmak isteğini aktardı. Leyen, "Başlangıçta 2021 için 50 milyon Euro planlanmıştı, şimdi 200 milyon Euro'yu aşmasını planlıyoruz" dedi.

Michel ise yaptığı açıklamada, bölgeye insani yardımların ve tahliyelerin sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, "Taliban'ın Kabil Havalimanı'ndan geçişlere izin vermesi" çağrısında bulundu.