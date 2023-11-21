AB Rh kimlere kan verebilir? AB Rh pozitif ve negatif kan grubu kimlerden kan alabilir? Kan insan hayatı için oldukça önemlidir. Basit bir kan tahlilinde dahi hangi hastalıklara sahip olduğumuz, yükselen ve düşen değerler gösterilmektedir. Bu noktada hastalıklar için de belirleyici bir yöntemdir diyebiliriz. İşte, detaylar.

Kan grupları ise antikor ve antijenlerin türüne göre 8 ayrı kategoriye ayrılmaktadır. Kimi kan grubu genel verici olarak her kan grubuna kan verebilirken, kimi kan grubu sadece kendi grubundan kan alabilmektedir. Peki, AB Rh kimlere kan verebilir? AB Rh pozitif hangi kan grubundan kan alabilir? AB Rh negatif kimlere kan verebilir? İşte, merak edilen detaylar.

AB Rh Kimlere Kan Verebilir?

Kan gruplarının bulunma tarihi 1900'lü yıllara kadar uzanmaktadır. Avusturyalı Doktor Karl Landteiner tarafından bulunan kan gruplarının neden var olduğu ise günümüzde dahi bilinmemektedir. Günümüzde kan naklinin önemi oldukça büyüktür. Kan kaybı oluşan hastanın kan nakliyle yaşama tutunduğu bir gerçektir. Ancak kan grupları belirli gruplara ayrıldığından ötürü her kan her hastaya uyum göstermemektedir. Öncelikli olarak hastanın kan grubunu bilmek ve bu kan grubuna uygun alıcıları belirlemek elzemdir.

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Ani gelişen bir kaza sonrası ya da yaralanmalar da kan nakli hayat kurtarıcı görevini üstlenmektedir. Özellikle kronik hastalıkları olan kişiler için Türk Kızılay’ına kan bağışı yapılmaktadır. Acil bir ihtiyaç değil, süreklidir. Kan bağışı şartlarını karşılayanlar Türk Kızılay’ının kurduğu çadırlarda kan bağışı yapabilmektedir. Yapılan her kan bağışı bir kişinin hayatının kurtulmasını sağlayabilir. Bu sebeple bu konuda duyarlı olunması da oldukça önemlidir.

8 ayrı kategoriye ayrılan kan gruplarından biri olan AB Rh kan grubunun kimlere kan verdiği oldukça merak edilen konulardan biridir. AB Rh kan grubu pozitif ya da negatif olsun sadece kendi kan gruplarına kan verebilirler. Yani AB Rh+ ya da AB Rh- kan grubu kendi gruplarının dışındaki kan gruplarına kan veremezler. Bunun sebebi ise AB Rh kan gruplarında antikor olmaması; dolayısıyla diğer kan gruplarıyla uyuşmamasıdır. AB Rh+, AB Rh+ kan grubuna kan verebilir. AB Rh- kan grubu ise hem AB Rh- hem de AB Rh+ kan grubuna kan verebilir.

AB Rh Pozitif Hangi Kan Grubundan Kan Alabilir?

Kimi kan grupları tüm kan gruplarından kan alabilir ya da verebilirken, kimi kan grupları kendi kan grubunun dışına çıkmamaktadır. Bunun temel sebebini antikor ve antijenler oluşturduğundan dolayı ayrım da bu yönde yapılmaktadır. Acil bir kan nakli durumunda hangi kan grubuna sahip olduğunu bilmeniz ve kan grupları arasındaki uyumu öğrenmeniz hayat kurtarıcı olacaktır. Bu yönde kan nakli için gönüllü olabilirsiniz. Şayet kan grubunuzu hatırlamıyorsanız temin edebileceğiniz kan grubu kartıyla işlemin kolaylaşmasını sağlayabilirsiniz. AB Rh+ kan grubuna sahip olan bireylerin merak ettiği konulardan biri de hangi kan gruplarından kan alabileceğidir. Şayet AB Rh+ kan grubuna sahipseniz tüm kan gruplarından kan alabilirsiniz. Bu özelliği sebebiyle dünya genelinde “genel alıcı kan grubu” olarak tanımlanmaktadır.

AB Rh Negatif Kimlere Kan Verebilir?

Tüm Rh- kan gruplarından kan alabilen AB Rh- kan grubu, sadece AB Rh- AB Rh+ kan gruplarına kan verebilmektedir. Tüm kan gruplarından kan alabilme sebebi, hem A hem de B antijenlerine sahip olması hem de antikor içermemesidir. Ancak kan verme işleminde kendi kan grubunun dışına çıkmamaktadır.

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