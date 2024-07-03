"ABD Başkanı Biden seçim yarışına devam edip etmemeyi değerlendiriyor"

ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim yarışına devam edip etmemeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ın haberine göre Biden bu sözleri, bir dostuna söyledi. Adı açıklanmayan kaynağa göre Demokrat Partili Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’la çıktığı canlı yayın tartışmasındaki performansının ardından kamuoyunu başkanlık için uygun olduğuna ikna edememekten endişeleniyor. Haberde Biden’ın, kamuoyunu ikna edemezse adaylığını kurtaramayacağını bildiği yazıldı.

Kaynağa göre Biden, benzer performanslar sergilemesi halinde adaylığının iyice sallanacağını biliyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates ise bu iddianın “kesinlikle yanlış” olduğunu söyledi. REKLAM TARTIŞMA ELEŞTİRİLERİ BERABERİNDE GETİRDİ ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı. Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.