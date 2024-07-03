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        Haberler Dünya "ABD Başkanı Biden seçim yarışına devam edip etmemeyi değerlendiriyor" | Dış Haberler

        "ABD Başkanı Biden seçim yarışına devam edip etmemeyi değerlendiriyor"

        ABD Başkanı Joe Biden, 27 Haziran'da Donald Trump'la katıldığı canlı yayın tartışmasının ardından performansı ve yaşı sebebiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. New York Times'ın iddiasına göre Biden, eleştirilerin ardından seçimden çekilmeyi değerlendirmeye başladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.07.2024 - 18:55 Güncelleme: 03.07.2024 - 18:59
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        Biden seçimden çekilecek mi?
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        ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim yarışına devam edip etmemeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

        ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ın haberine göre Biden bu sözleri, bir dostuna söyledi. Adı açıklanmayan kaynağa göre Demokrat Partili Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’la çıktığı canlı yayın tartışmasındaki performansının ardından kamuoyunu başkanlık için uygun olduğuna ikna edememekten endişeleniyor. Haberde Biden’ın, kamuoyunu ikna edemezse adaylığını kurtaramayacağını bildiği yazıldı.

        Kaynağa göre Biden, benzer performanslar sergilemesi halinde adaylığının iyice sallanacağını biliyor.

        Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates ise bu iddianın “kesinlikle yanlış” olduğunu söyledi.

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        TARTIŞMA ELEŞTİRİLERİ BERABERİNDE GETİRDİ

        ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

        Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

        Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

        Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

        ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz'da Joe Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısı yaparak Biden'a adaylıktan çekilmesi çağrısı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #joe biden
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