ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekildi, şimdi ne olacak?

ABD, yarışmasına kesin gözüyle bakılan ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekildiği çalkantılı bir seçime hazırlanıyor.

Günlerdir adaylıktan çekilmesi yönünde çağrıların geldiği Biden, bu akşam yaptığı açıklamayla Kasım ayında seçim yarışına girmeyeceğini açıkladı. Biden, yerine yarışacak isim olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i işaret etti. Peki şimdi ne olacak?

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi Haberi Görüntüle

Demokratların seçim kampanyasının bu aşamada değişmesinin tek yolu, Biden'ın kendi isteğiyle adaylıktan çekilmeyi kabul etmesiydi ve öyle de oldu.

Demokrat Parti, Ağustos ayında resmen başkan adaylarını belirlemek için bir araya gelecek, oylama bir aday delegelerin salt çoğunluğunu kazanana kadar devam edecek. Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.

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BIDEN KAMALA'YI İŞARET ETTİ Biden, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydetti ve "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum." ifadesini kullandı. Biden, "Demokratlar, şimdi birlik olma ve (Cumhuriyetçilerin adayı Donald) Trump'ı yenme zamanı." mesajını verdi. Biden'ın mesajıyla gözler 59 yaşındaki Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e çevrildi, Harris 2020'de Biden'ın seçim kampanyasına katıldığı için de zaten bilgili olduğu düşünülüyor. California Valisi Gavin Newsom veya Michigan Valisi Gretchen Whitmer gibi diğer yüksek profilli Demokratlar, Biden'ın artık yarışta olmaması durumunda Harris'e potansiyel olarak daha güçlü alternatifler olarak gösteriliyor. Bu isimler çoğunlukla 2024'te başkanlığa aday olmayacaklarını zaten söyledi, ancak bu süreçten sonra ne olacağı belirsizliğini koruyor.

NEWSOM "SAÇMALIK" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ 56 yaşındaki California Valisi Gavin Newsom, Biden'ın çekilmesi halinde kendisinin alternatifler arasında gösterilmesini 'saçmalık' olarak niteledirmişti.