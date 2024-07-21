ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekildi, şimdi ne olacak?
ABD, yarışmasına kesin gözüyle bakılan ABD Başkanı Biden'ın yarıştan çekildiği, Trump'ın seçim mitinginde uğradığı suikast girişimin gölgesinde çalkantılı bir seçime hazırlanıyor. Bir süredir adaylıktan çekilmesi yönünde çağrıların yoğun bir şekilde yapıldığı Biden, bu akşam başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı. Biden, açıklamasında Kamala Harris'i işaret etti. Peki Biden yerine yarışabilecek muhtemel isimler kimler?
ABD, yarışmasına kesin gözüyle bakılan ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekildiği çalkantılı bir seçime hazırlanıyor.
Günlerdir adaylıktan çekilmesi yönünde çağrıların geldiği Biden, bu akşam yaptığı açıklamayla Kasım ayında seçim yarışına girmeyeceğini açıkladı. Biden, yerine yarışacak isim olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i işaret etti. Peki şimdi ne olacak?
Demokratların seçim kampanyasının bu aşamada değişmesinin tek yolu, Biden'ın kendi isteğiyle adaylıktan çekilmeyi kabul etmesiydi ve öyle de oldu.
Demokrat Parti, Ağustos ayında resmen başkan adaylarını belirlemek için bir araya gelecek, oylama bir aday delegelerin salt çoğunluğunu kazanana kadar devam edecek. Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.
BIDEN KAMALA'YI İŞARET ETTİ
Biden, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydetti ve "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum." ifadesini kullandı.
Biden, "Demokratlar, şimdi birlik olma ve (Cumhuriyetçilerin adayı Donald) Trump'ı yenme zamanı." mesajını verdi.
Biden'ın mesajıyla gözler 59 yaşındaki Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e çevrildi, Harris 2020'de Biden'ın seçim kampanyasına katıldığı için de zaten bilgili olduğu düşünülüyor.
California Valisi Gavin Newsom veya Michigan Valisi Gretchen Whitmer gibi diğer yüksek profilli Demokratlar, Biden'ın artık yarışta olmaması durumunda Harris'e potansiyel olarak daha güçlü alternatifler olarak gösteriliyor. Bu isimler çoğunlukla 2024'te başkanlığa aday olmayacaklarını zaten söyledi, ancak bu süreçten sonra ne olacağı belirsizliğini koruyor.
NEWSOM "SAÇMALIK" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ
56 yaşındaki California Valisi Gavin Newsom, Biden'ın çekilmesi halinde kendisinin alternatifler arasında gösterilmesini 'saçmalık' olarak niteledirmişti.
WHITMER BIDEN'IN BAŞKAN YARDIMCISI ADAYLARI LİSTESİNDEYDİ
Michigan Valisi Gretchen Whitmer 2020’de Biden’ın başkan yardımcısı adayları listesinde yer alıyordu ve Demokrat Parti’nin ara seçimlerde gösterdiği güçlü performansı kısmen valiliğine bağlanıyordu.
52 yaşındaki Whitmer daha sıkı silah yasası, kürtaj yasaklarının kaldırılması ve anaokullarının desteklenmesini savunuyor.
Uzmanlar, zamanın kısıtlı olduğunun altını çizerek, Harris dışında herhangi biri için seçim kampanyası düzenlemenin zor olduğunu belirtiyor