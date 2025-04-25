ABD Başkanı Trump: Ukrayna'da süreç kırılgan

ABD Başkanı Donald Trump, Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü hatırlatan Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bir an önce durdurmak için çalıştıklarını kaydetti.

"Sanıyorum Rusya ile Ukrayna umduğumuz gibi bir ilerleme kaydediyor ancak (durum) çok kırılgan." değerlendirmesini yapan Trump, anlaşmanın en hızlı şekilde imzalanmasını istediğini ancak bu konuda net bir "son tarihin" olmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u kabul ederek, Ukrayna krizinin çözümünü ele aldı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere, Putin ile Witkoff arasında yapılan görüşmeyi değerlendirdi.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin yapıcı ve faydalı olduğunu belirten Uşakov, şunları kaydetti:

"Bu, Witkoff'un Rusya'ya yaptığı dördüncü ziyaret. Görüşme, Rusya ve ABD'nin Ukrayna konusunda ve diğer uluslararası konularda pozisyonlarını daha yakınlaştırmasına olanak sağladı. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimali ele alındı. Rusya ile ABD arasında çeşitli düzeylerde yürütülen verimli diyalog en aktif şekilde sürdürülecek."

Bugün 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet ve Amerikan askerlerinin "Elbe Buluşması"nın 80. yıl dönümünün kutlandığına dikkati çeken Uşakov, bu sebeple Putin ile Witkoff arasındaki görüşmenin sembolik olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 11 Nisan'da Rusya'nın St. Petersburg kentinde görüşmüştü. Yaklaşık 4,5 saat süren görüşmede, Ukrayna meselesinin çözüm yönleri ele alınmıştı.

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TRUMP'IN MÜLAKATI

Amerikan Time dergisine bir mülakat veren Trump, Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO'ya katılabileceğini düşünmediğini belirtmiş ve bu ihtimalin, Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasına yol açan faktör olduğunu kaydetmişti.