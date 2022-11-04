ABD Büyükelçisi Habertürk'te 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Sena Alkan'ın sorularını yanıtlayan Flake, Türkiye-ABD enerji iş birliklerine yönelik "Enerjiyi çeşitlendirmek önemli" açıklamasında bulundu.

Flake ikili ticaret ilişkilerine yönelik "Geçen yıl ticaretimiz yüzde 30 civarında arttı ve 33.5 milyar dolara ulaştı. Bu dikkate değer bir artış. Ticarette 100 milyar dolara ulaşmak iddialı bir hedef ve biz hızla bu rakama doğru tırmanıyoruz" dedi.

İkinci yaptırım riski olup olmadığına ilişkin Alkan'ın sorusuna yanıt veren Flake "Şirketleri yaptırıma uğramamaları için bilgilendiriyoruz" diye konuştu.

Türkiye'ye tahıl koridoru konsundaki çabalara değinen Flake Türkiye'ye teşekkür etti. Flake "Hiçbir ülke Türkiye'nin oynadığı rolü oynayamazdı" dedi.

ABD'nin Ege'de taraf tutup tutmadığına ilişkin olarak "Bir NATO ortağını diğerine tercih edildiği görüşü absürt" dedi.

F-16 tartışmalarına yönelik ne zaman adım atılacağı konusunda ise Flake "Türkiye'nin daha fazla F-16 alımı ve olanların modernizasyonunu memnuniyetle karşılıyoruz. Kongre'deki arkadaşlarıma sıkı çalışma içerisindeyim" diye konuştu. Flake konuya ilişkin Biden'ın halihazırda desteğinin olduğunu da belirtti.

ABD konusundaki en tartışmalı konulardan birisi olan YPG konusunda "Bu destek ne zaman son bulacak" sorusuna Flake "Hedefimiz DEAŞ'ı yenmek. ABD PKK'yı terör listesine almıştır. Başlıca Türkiye'nin endişelerini de anlıyoruz. Ne yapabileceğimize bakıyoruz" dedi.

Vize konusundaki sorunlara da değinen Flake "Vize başvurusu süresini kısalttık. Türk öğrencilern ABD'ye gidebilmeleri harika bir şey. Öğrencilerin ABD'de derslerine yetişebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı şekilde ticari vize ve seyahat vizelerinde de elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Çok konuşulan Kapalıçarşı çatısındaki pozuna ilişkin ise Flake bir bakanın 'Bond' pozunu çerçeveletip kendisine hediye ettiğini açıkladı. Ancak Flake bakanın kim olduğunu ifade etmedi.