Reuters

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti temsilcileri 1.2 trilyon dolar büyüklükte altyapı harcama paketi üzerinde anlaşma sağladı. Paket sekiz yıl içinde 1.2 trilyon dolar harcama yapılmasını öngördü. Bu tutarın 579 milyar doları yeni harcama kalemlerinden oluşacak.

Başkan Joe Biden ve Beyaz Saray'ın üst düzey yetkilileri siyasi kutuplaşmalara rağmen demokrasinin çalıştığını kanıtlayan

bir çalışma ile paket üzerinde uzlaşılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. Paketin 579 milyar doları elektrik şebekesi, genişbant internet şebekesi ve demiryolu ile yolcu ve yük taşımalığı gibi altyapı alanlarına ayrıldı.

GENİŞBANT AĞ İÇİN 65 MİLYAR DOLAR

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada teklifte yollar, köprüler ve büyük projeler için 109 milyar dolar, enerji altyapısı için 73 milyar dolar, yolcu ve yük trenleri için 66 milyar dolar, genişbant ağ erişimi için 65 milyar dolar, toplu taşıma için 49 milyar dolar ve havalimanları için 25 milyar dolar harcama yapılacağı bilgisi yer aldı.