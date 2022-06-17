ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı 0:00 / 0:00

AA

ABD'nin Alabama eyaletindeki bir kiliseye akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Alabama polisinin yaptığı açıklamaya göre, Burmingham kentindeki St. Stephens Episcopal Kilisesine yerel saatle 18.00 sularında düzenlenen silahlı saldırıda kilise içinde bulunan 3 kişi vuruldu.

AA'nın haberine göre; vurulan kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirten polis yetkilileri, diğer iki kişinin ise yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Polis, saldırıyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.