ABD'de loto çılgınlığı: Büyük ödül 1.6 milyar dolara çıktı!

ABD'de şans oyunu Mega Millions çılgınlığı devam ediyor. Türkiye'de çekilen Süper Loto ve Sayısal Loto benzeri bir şans oyunu olan Mega Millions'ta bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanan çıkmayınca büyük ödül 1.6 milyar dolara kadar tırmandı.

Cuma günü yapılan çekilişte 280 milyon bilet satılmasına rağmen, 7, 15, 23, 53, 65 ve 70'ten oluşan şanslı numaraları kimse bilemeyince 1 milyar dolarlık büyük ödül önümüzdeki haftaya devretti.

Önümüzdeki hafta tahmini 1.6 milyar dolara tırmanacak olan büyük ödül ABD tarihinin en yüksek ödül tutarı olacak. Daha önce rekor 1.56 milyar dolarla Ocak 2016'da çekilen Powerball'a aitti.

Temmuz ayından bu yana devreden Mega Millions çekilişi son olarak Temmuz ayında California'da 11 kişilik bir ofis çalışanları grubuna çıkmıştı. Talihli grup toplam 543 milyon dolar kazanmıştı.

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