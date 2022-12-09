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ABD'de New York Times gazetesi çalışanlarından 24 saatlik iş bırakma eylemi

ABD'nin en büyük medya kuruluşlarından olan New York Times (NYT) gazetesinin çalışanları, bağlı oldukları sendika ile yönetim arasında 20 aydır süren görüşmelerin neticeye ulaşmamasına tepki göstererek, 24 saatlik greve çıktı. Gazeteciler, iki yıldır zam almadıklarını belirtti.

ABD'de New York Times gazetesi çalışanlarından 24 saatlik iş bırakma eylemi
New York Times gazetesi çalışanlarından greve kararı
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AA

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından New York Times (NYT) gazetesinin çalışanları, sendika ile yönetim arasında süren görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine 24 saatlik greve çıktı.

New York Times binası önünde toplanan yüzlerce gazete çalışanı, ellerinde pankartlarla gazete yönetimini protesto etti.

Gazetenin muhabir ve editör kadrosunu oluşturan çalışanlar, bağlı oldukları sendika NewsGuild ile New York Times yönetimi arasında 20 aydır devam eden görüşmelerin neticesiz kalmasına tepki göstererek, iki yıldır zam alamadıklarını ve adil bir anlaşma istediklerini dile getirdi.

NewsGuild sendikasından yapılan yazılı açıklamada da, NYT yönetiminin yaptığı teklifin, ABD'deki enflasyonun ve ortalama ücret artışlarının çok gerisinde kaldığına dikkat çekildi.

NYT'de konu ile ilgili çıkan haberde ise, Mart 2021'de sona eren kontrattan bu yana taraflar arasında yaklaşık 40 görüşme yapıldığı, ancak maaş artışı, sağlık ve emeklilik planlarında uzlaşı sağlanamadığı kaydedildi.

Haberde, NYT'nin sendikaya, yüzde 4'ü son 20 ayı kapsamak üzere 2023 ve 2024 için toplam yüzde 12,5 zam önerdiği, sendikanın ise yüzde 8,5'i geriye dönük olarak maaşlara toplam yüzde 24 artış istediği ifade edildi.

NYT'de 1800'den fazla çalışanın bulunduğu, bunların yaklaşık 1450'sinin ilgili sendikaya bağlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

24 saatlik iş bırakma eylemi için en az 1100 NYT çalışanının imza attığı, NYT çalışanlarının, benzeri bir günlük eylemi en son 1981'de yaptığı belirtildi.

Öte yandan, başta CNN olmak üzere BuzzFeed, AMC Networks ve Gannett gazete zinciri gibi medya kuruluşları, reklam gelirlerindeki düşüş ve belirsiz ekonomik görünüm nedeniyle harcamaları kısmak için yüzlerce çalışanının işine son verirken NPR ve Washington Post gibi kuruluşlar da bütçe sıkıntısı nedeniyle bazı birimleri kaldırdığını duyurmuştu.

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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