ABD'de şoke eden olay: Timsahı çatıdan atmaya çalıştı! 0:00 / 0:00

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ABD'nin Florida eyaletinde şaşkınlık yaratacak bir olay yaşandı. Florida da bir kişi, golf sahasından çaldığı bir timsaha ders vermek için bir binanın çatısında atmaya çalıştı.

Polis, 32 yaşındaki William Hodge'un perşembe günü erken saatlerde Daytona Beach Shores'ta tutuklandığını ve polislerin onu kuyruğundan bir çatıda timsahı atmaya çalışırken fark ettiğini söyledi.

Polisler kendisine yaklaştığında hemen teslim olan Hodge, memurlara Daytona Beach'teki Congo River Golf sahasındaki bir timsahı çaldığını söyledi. Hodge, timsah yerdeyken iki kez ezdiğini söyledi.

"DERS VERMEK İSTEDİM"

Polislerin neden bunu yaptın sorusuna Hogde, "Ona ders vermek istedim" yanıtını verdi.

Hodge'un, hayvanlara zarar vermek, bir timsahı bulundurmak ve yaralamak, boş bir konuta girmek, küçük hırsızlık suçlamalarıyla gözaltında tutuluyor.

Timsahın ise tedavi altında olduğu ifade edildi.