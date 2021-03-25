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ABD'de tema parklarında koronavirüse karşı kafa karıştıran yasak: Bağırmak yasak!

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan tema parklarında, lunapark hız treni gibi araçlarda koronavirüsün yayılmasını önlemek için getirilen 'bağırma yasağı' kafa karıştırdı. Açıklamada, 'bağırmanın ve derin nefes almanın" sınırlandırıldığı ifade edildi.

SON DAKİKA: ABD'de tema parklarında koronavirüse karşı kafa karıştıran yasak: Bağırmak yasak! - Haberler
ABD'de kafa karıştıran korona yasağı!
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DHA

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan tema parklarında, özellikle hız treni gibi topluca kullanılan araçlarda getirilen 'bağırma yasağı' kafa karıştırdı.

Kaliforniya Gezi ve Parklar Derneği (CAPA) tarafından yayınlanan yeniden açılma kriterlerinde yer alan "Aktivitelerin Kısıtlanması" maddesindeki 'bağırmayı ve derin nefes almayı' sınırlandırma açıklaması, özellikle hız trenlerinde bağırma yasağı olarak basında yer aldı.

CAPA, sosyal medyadan böyle bir yasak getirmediğini belirtse de bağırma aktivitesinin sınırlandırılmasının nasıl olacağı konusunda eleştirilerin hedefi oldu.

BAĞIRMA AKTİVİTESİ NASIL SINIRLANDIRILACAK?

CAPA'nın hazırladığı, tema parklarının yeniden açılması kriterlerinde getirdikleri bu ilginç sınırlandırma hakkında yasak olmadığını açıklamasına rağmen ziyaretçilerin hız treni gibi eğlence araçlarında bağırmayı nasıl sınırlandıracakları konusu sosyal medyada viral oldu.

TEMA PARKLARI 1 NİSAN'DA AÇILIYOR

CAPA'nın üyeleri arasında dünyaca ünlü Disneyland, Six Flags ve Legoland tema parkları bulunuyor. Öte yandan, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Kaliforniya eyaletinde bulunan tema parklarının 1 Nisan´dan itibaren açılacağını duyurdu.

JAPONYA, BAĞIRMA YASAĞINI 2020 YILINDAN BERİ UYGULUYOR

Japonya'da tema parklarında Temmuz 2020´den bu yana 'bağırma yasağı' uygulaması kullanılıyor.

Başkent Tokyo'da Fuji-Q Highland ziyaretçileri, tema parkı yetkililerinin kendilerine "İçinizden bağırın" şeklinde tavsiye verdiklerini ifade etti.

Park yöneticileri örnek temsil etmesi için saatte 120 kilometreye ulaşabilen hız trenine binerek, bağırmadan turu tamamladı. O anlar ise Fuji-Q Highland tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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