ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin üzerinde
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti
Giriş: 12.07.2024 - 15:52 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:58
ABD'de üretici fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.
Verilere göre yıllık üretici enflasyonu Haziran ayında yüzde 2,3 oldu.
Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında yıllık artış da yüzde 3,1 olarak kaydedildi.
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