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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin üzerinde - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin üzerinde

        ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 15:52 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:58
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        ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin üzerinde
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        ABD'de üretici fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

        Verilere göre yıllık üretici enflasyonu Haziran ayında yüzde 2,3 oldu.

        Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında yıllık artış da yüzde 3,1 olarak kaydedildi.

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