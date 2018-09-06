ABD ve Hindistan, siyasi ve güvenlik ilişkilerini derinleştirmek için yeni adımlar atıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı James Mattis Hindistan'a gelerek Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ve Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman ile görüştü. Toplantı öncesi basına açıklamalarda bulunan bakanlar, iki ülkenin de siyasi ve güvenlik ilişkileri hakkında detaylı görüşme yapacaklarını bildirdi.



"HİNDİSTAN ORTAĞIMIZDIR"

Ziyaret öncesinde konuşan ABD Savunma Bakanı Mattis, "Ziyaretim, Hindistan’ı en stratejik noktada gördüğümüzün delilidir ve onlara sonuç olarak onlara 'kayda değer ortak' diyebilirim" dedi.

Hindistan’a gitmeden önce Dışişleri Bakanı Pompeo, Pakistan’a ziyarette bulunmuş, üst düzey bürokratlarla görüşmüştü.



ABD, HİNDİSTAN'A DAHA ÇOK SİLAH SATMAK İSTİYOR

ABD, Hindistan ile İletişim Uyumu ve Güvenlik Anlaşması imzalayarak, dünyanın en büyük 2’nci ordusuna sahip olan Hindistan’a daha fazla teknolojik silah ve ekipman satmayı hedefliyor. Eğer yani anlaşma sağlanırsa, ABD, Hindistan’a halihazırda gözlem amaçlı insansız hava aracı (İHA) satabiliyorken, silahlı İHA da satabilecek.

Öte yandan Hindistan, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almak istiyor. ABD yönetimi ise bu kararı yaptırım uygulama tehdidiyle kınamıştı. Eğer iki ülke arasında anlaşma sağlanırsa ABD’nin Hindistan’a yaptırım uygulama ihtimali azalacak.



EN KRİTİK MESELE 'İRAN AMBARGOSU'

Hindistan, İran’ın Çin’den sonraki en büyük petrol müşterisi, ayrıca dünyada en fazla petrol ithal eden 3’üncü ülke konumunda bulunuyor. Bu sebeple Hindistan, ambargo konusunda ABD’den kendileri için ayrıcalık talep ediyor. Ancak ABD Bakanları gazetecilere verdiği demeçte, “Sadece Hindistan’dan değil, tüm ortaklarımızdan İran’dan petrol alımını azaltmalarını istiyoruz, bu meseleyi de toplantıda konuşacağız” demişlerdi. ABD’nin yaptırım tehditlerine karşılık İran yetkilileri Hindistan’a ücretsiz kargo ve taşımacılık hizmeti teklif etmişti. Uluslararası camia ve uzmanlar, Hindistan’ın İran’dan petrol alımını durdurmasını beklemiyor ancak Hint ithalatçılar Hükumetlerinin kesin olarak bir tavır almamasından dolayı İran’dan yaptıkları petrol sevkıyatını yavaşlattı.

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