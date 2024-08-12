ABD Savunma Bakanı Austin'den, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Orta Doğu'daki gerilimin ardından nükleer yakıtla çalışan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin sorumlu olduğu bölgeye geçişini hızlandırma talimatı verdi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştü.

İsrail'in güvenliği için ABD'nin "her türlü adımı atacağını" belirten Austin, nükleer yakıtla çalışan ve F-35C savaş uçaklarıyla donanımlı USS Abraham Lincoln'ün de Orta Doğu'da sorumlu olduğu alana gidişini hızlandırma talimatını verdiğini aktardı.

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Austin ayrıca, USS Georgia denizaltısını da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına ait bölgeye gönderdiğini ifade etti.