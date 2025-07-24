Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'den Ukrayna'ya hava savunma tedariki | Dış Haberler

        ABD'den Ukrayna'ya hava savunma tedariki

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 180 milyon dolar değerindeki hava savunma destek paketi satışını onayladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.07.2025 - 22:08 Güncelleme: 24.07.2025 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den Ukrayna'ya hava savunma tedariki
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 180 milyon dolar değerindeki hava savunma destek paketi satışını onayladı.

        ABD ayrıca, Ukrayna'ya, 150 milyon dolar değerinde M109 Howitzer'in bakım ve yenilemenmesine yönelik paketin satışını onayladı.

        Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri göndereceklerini söylemişti

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma füzeleri gönderip göndermeyeceklerine ilişkin soruya, "Henüz sayısı kesinleşmedi ama biraz göndereceğiz çünkü korunmaya ihtiyaçları var. Ama Avrupa Birliği ödeyecek. Biz hiçbir şey ödemeyeceğiz ama göndereceğiz. Bu, bizim için iş olacak. Onlara, çok ihtiyaçları olan Patriotları göndereceğiz." şeklinde yanıt vermişti.

        Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayarak, "Putin'in söylediklerinin arkasında biri olduğunu sanırdım. Çok güzel konuşuyor ancak sonra gece insanları bombalıyor. Bu hoşumuza gitmiyor." ifadesini kullanmıştı.

        Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar duyurup duyurmayacağına ilişkin soruya ise Trump, "Ne olacağını göreceğiz." yanıtını vermişti.

        Trump, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını NATO aracılığıyla gerçekleştirmek üzere ittifakla anlaştığını ve bu silahların masrafını NATO'nun üstleneceğini belirtmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Trump'tan Musk açıklaması
        Trump'tan Musk açıklaması
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Başakşehir, Bulgaristan'da avantajı kaptı!
        Başakşehir, Bulgaristan'da avantajı kaptı!
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor