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BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine Venezuela'daki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.
ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, konseydeki toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Maduro hükümetine bu hafta ya da gelecek hafta yeni yaptırımlar uygulayacağını bildirdi.
Uluslararası toplumun kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya destek vermesi gerektiğini vurgulayan Abrams, BM Güvenlik Konseyi'nin ''gayrimeşru Maduro rejimine'' barışçıl bir şekilde görevi bırakması için baskı yapması çağrısı yaptı.
AA'nın haberine göre; Abrams, ''Geçen hafta yaşanan şiddet olaylarında rolü olanlara yaptırım uygulanması çağrısı yapıyoruz.'' dedi.
BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ise Venezuela muhalefetinin ABD’nin yolladığı insani yardım malzemelerini 23 Şubat’ta Kolombiya üzerinden ülkeye sokmak istemesi üzerine Venezuela güvenlik güçleri ile yaşanan şiddet olaylarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Venezuela ekonomisinin kötüye gittiğini ve yardım arayışı içindeki halkın ülkeden ayrıldığını anlatan DiCarlo, şimdiye kadar 3,4 milyon Venezuela'nın ülkeyi terk ettiğini duyurdu.
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