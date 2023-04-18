ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Green Card açıklaması

Green Card Kurası olarak da bilinen ve Amerikan Kongresi tarafından yapılması zorunlu tutulan yıllık Çeşitlilik Göçmenlik Programı, her yıl Amerika’ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55 bin göçmen vizesi alma şansı sağlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "DS-260 başvurusunu tamamlamanın başvuru sahibinin vize alacağı veya mülakata çağırılacağı anlamına gelmez" açıklamasında bulundu.

Çeşitlilik Vizesi 2023 programına katılanların girişlerinin durumunu 30 Eylül'e kadar E-DV web sitesinden kontrol edebileceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, kura ile seçilen katılımcıların çevrimiçi DS-260 başvurularını sürecin mümkün olduğunca erken bir döneminde tamamlamaya teşvik edildiği belirtti.

Ayrıca bakanlık, DS-260 başvurusunun tamamlanması ile randevu alınması arasındaki sürenin; başvuranın bölgesel sıralaması, vize numarası gibi bir dizi faktöre bağlı olduğunu dile getirdi.

HAZİRAN İÇİN RANDEVULAR PLANLANIYOR

Her mali yılda mevcut olan 55 bin Green Card kontenjanından mümkün olduğu kadar fazlasını kullanmak için mevcut vizelerden daha fazla seçici olunacağı belirtilen yazılı açıklamada, bir mali yıl içinde vize alamayan adayların gelecek program yıllarında tekrar başvurabilecekleri belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, halihazırda dünyanın dört bir yanındaki ABD büyükelçiliklerinde ve konsolosluklarında mülakatlar için yaklaşık 50 bin aday ile randevu planlandığını ve haziran ayında mülakatların başlayacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaz ayı boyunca mülakatların planlanmaya devam edileceğini ve başvuru sahiplerinin vize almaya hak kazanmak için veya mevcut vizeyi kullanmaları için 30 Eylül'e kadar süreleri olacağını belirtti.

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