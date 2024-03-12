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        Haberler Dünya ABD istihbaratı: İsrail'de Netanyahu liderliğindeki sağcı koalisyon tehlikede

        ABD istihbaratı: İsrail'de Netanyahu liderliğindeki sağcı koalisyon tehlikede

        ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nun raporuna göre, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağcı koalisyon "tehlikede olabilir." Raporda, Savaştan önce zaten yüksek olan Netanyahu'nun yönetme kabiliyetine duyulan güvensizlik halk arasında genişledi" ifadesine yer verildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 15:46 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:21
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        ABD istihbaratı: Netanyahu iktidarı tehlikede
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        ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağcı koalisyonunun "tehlikede olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

        Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nin yayımladığı 2024 Yıllık Tehdit Değerlendirmesi raporunda, İsrail'in Gazze'deki savaşı sona erdirme vizyonuna ilişkin endişeler ifade edildi.

        Raporda, "Netanyahu'nun sağcı koalisyonunun tehlikede olabileceği" belirtilerek, "Savaştan önce zaten yüksek olan Netanyahu'nun yönetme kabiliyetine duyulan güvensizlik halk arasında genişledi" ifadesine yer verildi.

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        Netanyahu hükümetinin istifası ve yeni seçimler talep eden büyük protestoların beklendiği kaydedilen raporda, "farklı, daha ılımlı bir hükümet ihtimaline" işaret edildi.

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        Raporda, İsrail'in "Hamas'ı yok etme" hedefine ulaşmakta zorlanacağı öngörüsüne yer verildi.

        Ayrıca, "İsrail muhtemelen önümüzdeki yıllarda Hamas'ın silahlı direnişiyle karşılaşacak. Ordu, direnişçilerin saklanmasına, yeniden güç kazanmasına ve İsrail güçlerini şaşırtmasına olanak tanıyan yer altı altyapısını etkisiz hale getirmek için mücadele edecek" değerlendirmesi yapıldı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki "vahim insani durum" nedeniyle daha fazla uluslararası baskıyla karşı karşıya kalacağına dikkati çekilen raporda, İran destekli saldırıların Lübnan, Irak, Körfez ve Kızıldeniz'deki istikrarı tehlikeye atacağı, sürecin doğrudan devletlerarası çatışmaya dönüşme riskinin halen yüksek olduğu kaydedildi.

        Ayrıca raporda, "7 Ekim saldırılarını İran'ın düzenlemediği ya da önceden bilmediği" ifade edildi. ABD’li istihbarat yetkilileri, İran ve İsrail’in doğrudan çatışmadan uzak durduğunu savundu.

        Raporda, El Kaide ve DEAŞ’ın Hamas’tan esinlenerek destekçilerini İsrail ve ABD’ye karşı saldırılar düzenlemeye teşvik ettiği öne sürüldü.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #istihbarat
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