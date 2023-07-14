Yapıları 'Hobbit' tarzında yapıldığı için onları değiştirme gibi bir lüksümüz yok. Ondan dolayı hala 'Hobbit' olarak biliniyor kamuoyunda. İsmini değiştirmek zorunda kaldık. İsim hakkı konusunda sorun yaşanmaması adına ihtarnamenin gereğini yerine getirdik" diye konuştu.

Gençleşen, tesisin yazla daha da ilgi gördüğünü ifade ederek, "Şu an güzel bir yoğunluğumuz var. Sivas'a hızlı tren gelmesiyle birlikte şehir dışından gelen misafirler oldukça arttı. Gurbetçilerimiz de geliyor. Gecelik ve haftalık konaklamalar genelde ilgi görüyor. Artık insanlar doğayla iç içe oksijenin bol olduğu mekan arıyorlar.

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Biz de o konuda müşterilerimize bu hizmeti sunmuş oluyoruz. Farklı bir yer, farklı bir yapı. Hem pati dostu bir oteliz. Gelen misafirlerimiz evcil hayvanlarıyla birlikte konaklayabiliyorlar. Hayvanlarını doğaya salabiliyorlar. Hem güvenliği, koruma alanı olan bir yer olduğu için çocuklarının çok rahat ettiği bir bölge. Oksijeni şehir merkezlerinden daha fazla bol olan bir bölge. Yaz sıcaklarında evlerimiz toprak altı yapı olduğu için biraz daha serin oluyorlar. Öğle saatlerinde genelde misafirlerimiz evlerinden çıkmayı tercih etmiyorlar" dedi.