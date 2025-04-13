ABD'li yetkililere göre, 17 yaşındaki gencin ailesini öldürmesi, Trump'a suikast planıyla bağlantılı

Wisconsin'de, 17 yaşındaki Nikita Casap, şubat ayında ebeveynlerini öldürdükten sonra 14 bin dolar, birkaç pasaport ve ailesinin köpeğiyle kaçtığı iddiasıyla mart ayında Kansas eyaletinde gözaltına alındı.

Waukesha Bölgesi yetkilileri, mahkemeden soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nikita Casap'la ilgili elektronik cihazları inceleme yetkisi talep etti.

Federal yetkililerin talep ettikleri başvuru belgesinde, Casap'a yöneltilen suçlamaların detaylarına yer verildi.

Belgelere göre, Casap, ebeveynlerinin ölümünü planlamak, dron ve patlayıcı satın almak, planlarını bir Rus vatandaşı dahil diğer kişilerle paylaşmakla suçlandı.

Belgede, "Casap, ABD Başkanı'na yönelik suikast için bir manifesto yazmış görünüyor. Başkan'ı öldürmek ve ABD hükümetini devirmeye yönelik planıyla ilgili diğer taraflarla iletişim halindeydi." ifadelerine yer verildi.

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Öte yandan, "Manifestoda Casap'ın beyaz ırk üstünlüğünü savunduğu ve Adolf Hitler yanlısı olduğunun görüldüğü" değerlendirmesi yer aldı.

Casap'ın "suikast planını uygulamak için gerekli mali imkanlara ulaşmak amacıyla ailesini öldürdüğü" iddiasına yer verilen belgelerde, 17 yaşındaki gencin daha sonra Ukrayna'ya gitme planı olduğu da belirtildi.