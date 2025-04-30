ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Barrack, Senato'dan onay aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara Büyükelçisi olarak atadığı yakın arkadaşı ve danışmanlarından Tom Barrack, Senato'dan onay aldı.

ABD Senatosu'nda, Barrack'a ilişkin oylama yapıldı. Oylama sonucunda 36 "hayır" oyuna karşı 60 "evet" oyu alan Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak onay aldı.

Nisan ayı başında Senato'daki onay oturumunda Barrack, "Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun en stratejik kavşağında yer alan değerli NATO ortağımız Türkiye'nin NATO'ya katkıları saymakla bitmez." ifadesini kullanmıştı.

BARRACK'IN ADAYLIĞINI 'SAYGIN VE DENEYİM SAHİBİ' SÖZLERİYLE DUYURMUŞTU

Aralık ayında Barrack'ın adaylığını açıklayan ABD Başkan Trump, Barrack’ın 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönettiğini söylemiş ve "Kendisi hem siyasi çevrelerde hem de iş çevrelerinde geniş düşünce liderleri yelpazesinde saygın ve deneyimli bir sağduyu sahibidir" ifadelerini kullanmıştı.

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TOM BARRACK KİMDİR?

ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney California Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı.

Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.