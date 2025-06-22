Açıklamanın ve ABD'nin müdahalesinin, hisse senetlerinde satış dalgasına ve açılışta dolar ve diğer güvenli limanlara yönelmeye yol açmasının beklendiği, ancak çatışmanın gidişatı hakkında büyük belirsizliklerin devam ettiği belirtildi.

Potomac River Capital'in baş yatırım sorumlusu Mark Spindel, "Piyasaların başlangıçta alarma geçeceğini ve petrolün yüksek açılacağını düşünüyorum. Zarar değerlendirmemiz yok ve bu biraz zaman alacak" derken "Sanırım belirsizlik piyasaları saracak, çünkü artık her yerdeki Amerikalılar risk altında olacak. Bu, özellikle petrolde belirsizliği ve oynaklığı artıracak" diye ekledi.

PETROL FİYATLARI NE KADAR YÜKSELİR?

Reuters'ın haberine göre piyasalar için temel endişelerden biri, Orta Doğu'daki gelişmelerin petrol fiyatları ve dolayısıyla enflasyon üzerindeki potansiyel etkisi etrafında yoğunlaşacak. ABD'de enflasyondaki artış tüketici güvenini azaltabilir ve yakın vadede faiz oranı indirimi olasılığını da azaltabilir.

Konuya ilişkin Reuters'a konuşan Cresset Capital'in baş yatırım sorumlusu Jack Ablin "Bu, dikkate almamız ve dikkat etmemiz gereken karmaşık bir yeni risk katmanı ekliyor. Bunun kesinlikle enerji fiyatları ve potansiyel olarak enflasyon üzerinde de bir etkisi olacak" dedi. Küresel endeks Brent ham petrol vadeli işlemleri 10 Haziran'dan bu yana yüzde 18'e kadar yükselirken, Perşembe günü 79,04 dolara yakın beş aylık zirveye ulaştı. S&P 500'de ise İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırmasının ardından ilk başta yaşanan düşüşün ardından az hareketlilik oldu. 3 AYRI SENARYO VE SONUÇ Cumartesi günü ABD'nin gerçekleştirdiği saldırıdan önce Oxford Economics analistleri, çatışmanın tırmanmasının azalması, İran petrol üretiminin tamamen durması ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması olmak üzere üç senaryo modellemişti . Bu senaryoların her biri 'küresel petrol fiyatları üzerinde giderek artan etkilere sahip' olarak yorumlanmıştı.