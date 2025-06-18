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        Haberler Dünya ABD'nin İsrail-İran çatışmalarına müdahil olmasına Amerikalıların çoğu karşı | Dış Haberler

        ABD'nin İsrail-İran çatışmalarına müdahil olmasına Amerikalıların çoğu karşı

        İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede süren karşılıklı çatışmaların ardından ABD'nin İsrail'e destek için çatışmalara dahil olup olmayacağı konusu belirsizliğini koruyor. Ancak ABD'de yapılan son kamuoyu anketi sonucuna göre, Amerikalıların çoğu ABD'nin İsrail ile İran arasındaki çatışmaya müdahil olmaması gerektiğini düşünüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 14:13 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:14
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        "Amerikalıların çoğu karşı"
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        İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede süren karşılıklı çatışmaların ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e destek verip vermeyeceği sorusunun yanıtını bekliyor.

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        Ancak Amerikalıların çoğu, ABD'nin çatışmalara dahil olmaması gerektiğin düşünüyor. YouGov tarafından 13-16 Haziran yapılan ankete göre, Amerikalıların yarısı İran'ı ABD'nin düşmanı olarak görüyor; yalnızca yüzde 16'sı ABD ordusunun İsrail ile İran arasındaki çatışmaya müdahil olması gerektiğini düşünüyor.

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        YouGov anketinden öne çıkan sonuçlar şöyle;

        Amerikalıların yarısı (yüzde 50), İran'ı ABD'nin düşmanı olarak görüyor; yüzde 25'i İran'ı dostça olmayan bir ülke olarak tanımlıyor, yüzde 5'i ise müttefik ya da dostane bir ülke olarak değerlendiriyor.

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        Amerikalıların yalnızca yüzde 16'sı ABD ordusunun İsrail ile İran arasındaki çatışmaya müdahil olması gerektiğini düşünüyor; yüzde 60'ı karşı çıkıyor ve yüzde 24'ü emin değil.

        Demokratların yüzde 65'i, bağımsızların yüzde 61'i ve Cumhuriyetçilerin yüzde 53'ü İran'a askeri müdahaleye karşı.

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        Çoğu Amerikalı, ABD ordusunun İsrail-İran çatışmasına dahil olmaması gerektiğini düşünüyor.

        İran'ın nükleer programını tehdit olarak gören Amerikalıların oranı ile İsrail-İran çatışmasına askeri müdahaleye karşı çıkanların oranı birbirine yakın:

        Amerikalıların yüzde 61'i İran'ın nükleer programını acil veya ciddi bir tehdit (yüzde 24) ya da bir ölçüde ciddi bir tehdit (yüzde 37) olarak görüyor.

        Amerikalıların çok daha büyük bir kısmı, İran'ın nükleer programı konusunda ABD'nin müzakere yürütmesi gerektiğini düşünüyor (yüzde 56'ya karşı yüzde 18). Demokratların yüzde 58'i ve Cumhuriyetçilerin yüzde 61'i müzakereleri destekliyor.

        TRUMP'IN ONAY ORANI DA DÜŞÜYOR

        Öte yandan yine YouGov tarafından yapılan aynı anket sonuçlarına, ABD içinde Başkan Trump'ın görev onayı da düşüyor.

        30 yaş altındaki yetişkinlerin yalnızca yüzde 27'si Trump'ın görevini onaylıyor, yüzde 66'sı ise onaylamıyor.

        İki hafta önce aynı yaş grubunda Trump'ın onay oranı yüzde 36, onaylamama oranı yüzde 59'du.

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