ABD'nin İsrail-İran çatışmalarına müdahil olmasına Amerikalıların çoğu karşı

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede süren karşılıklı çatışmaların ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e destek verip vermeyeceği sorusunun yanıtını bekliyor.

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Ancak Amerikalıların çoğu, ABD'nin çatışmalara dahil olmaması gerektiğin düşünüyor. YouGov tarafından 13-16 Haziran yapılan ankete göre, Amerikalıların yarısı İran'ı ABD'nin düşmanı olarak görüyor; yalnızca yüzde 16'sı ABD ordusunun İsrail ile İran arasındaki çatışmaya müdahil olması gerektiğini düşünüyor.

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YouGov anketinden öne çıkan sonuçlar şöyle;

Amerikalıların yarısı (yüzde 50), İran'ı ABD'nin düşmanı olarak görüyor; yüzde 25'i İran'ı dostça olmayan bir ülke olarak tanımlıyor, yüzde 5'i ise müttefik ya da dostane bir ülke olarak değerlendiriyor.

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Amerikalıların yalnızca yüzde 16'sı ABD ordusunun İsrail ile İran arasındaki çatışmaya müdahil olması gerektiğini düşünüyor; yüzde 60'ı karşı çıkıyor ve yüzde 24'ü emin değil.

Demokratların yüzde 65'i, bağımsızların yüzde 61'i ve Cumhuriyetçilerin yüzde 53'ü İran'a askeri müdahaleye karşı.