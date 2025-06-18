ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?

Dünyanın gözü günlerdir İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarla bölgede devam eden karşılıklı çatışmalarda. Bir diğer yandan da dünya, İsrail'in en büyük destekçisi ABD Başkanı Donald Trump'ın ne diyeceğini merakla bekliyor. ABD Başkanı çatışmaları sonlandıracak mı yoksa ABD, Ortadoğu'da yeniden bir çatışmaya dahil mi olacak?

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ABD Başkanı, dün Kanada'daki G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı ve Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. Görüşme öncesinde Trump, İran dini lideri Hamaney'i tehdit etti ve "Sabrımız tükeniyor. İran'ın koşulsuz teslim olmasını istiyorum. Hamaney'in yerini biliyoruz, onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik" açıklamasında bulundu.

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Trump, ulusal güvenlik ekibiyle toplantısının ardından bir açıklama yapmadı. Ancak gece boyu öncelikle İsrail basını ABD'nin çatışmalara dahil olmaya hazırlandığını yazdı. ABD basını da "Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda İsrail'e katılmayı düşündüğünü" bildirdi.

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Ancak ülke içinde de ABD'nin bu çatışmalara dahil olmaması gerektiği yönünde sesler yükselmeye devam ediyor.

SANDERS HAREKETE GEÇTİ ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, dün ABD'nin İran'a karşı herhangi bir eyleme geçmeden önce Kongre onayının alınmasına yönelik yasa tasarısını sundu. Sanders'ın bu eylemine Cumhuriyetçi isimlerden de destek geldi. 'ÖNCE AMERİKA İLKESİNE' KARŞI Kentucky'li muhafazakar Cumhuriyetçi kongre üyesi Thomas Massie, Trump'ın kongre onayı olmadan İran'a karşı bir eyleme girmesini engelleyecek bir yasa tasarısı sunmak için Demokratlarla aynı tarafta yer aldı. Massie, "Bu bizim savaşımız değil. Öyle olsa bile, Kongre bu tür konularda Anayasamıza göre karar vermelidir" dedi. Trump'ın "Önce Amerika" doktrininin birkaç savunucusu, onun ABD'yi Afganistan ve Irak'ta binlerce ABD askerinin ölümüne yol açanlar gibi "sonsuza dek sürecek savaşlardan" uzak tutmaya yemin ettiğini belirtti. Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson, ABD'nin İran’la yaşanan çatışmanın dışında kalması çağrısında bulundu. Podcast'inde, Cumhuriyetçi "savaş çığırtkanlarını" sert şekilde eleştirdi ve bu sözleri Trump'tan "çılgın" şeklinde bir yanıt almasına neden oldu. Trump'a sadakatiyle bilinen Georgia milletvekili Marjorie Taylor Greene, alışılmadık bir şekilde başkana karşı çıkarak Carlson’u savundu. Greene, böyle bir müdahaleyi destekleyen kimsenin "Önce Amerika" ilkesine bağlı olmadığını söyledi.

REKLAM Gerilim salı günü Carlson ile sert görüşleriyle bilinen Teksas Senatörü Ted Cruz arasında yapılan bir röportaj sırasında bağrışmaya dönüştü. Carlson, İran'ın nüfusu ve etnik yapısıyla ilgili sorular sorduğunda Cruz savunmaya geçti. Carlson, "Bir ülkenin hükümetinin devrilmesini savunan bir senatörsünüz ama ülke hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz!" dedi. Cruz ise "Hayır, o ülke hakkında hiçbir şey bilmeyen sensin!" diyerek karşılık verdi. Trump'ın eski siyasi stratejisti Steve Bannon, pazartesi günü Carlson'un podcast'ine katılarak, Trump'ın askeri müdahalede bulunmasını engellemek isteyen Kongre üyesi Thomas Massie'yi desteklediğini söyledi. Bannon, "Derin devletin bizi İran’la savaşa sürüklemesine izin vermek, Trump destekçileri koalisyonunu havaya uçurur" dedi. BAZI CUMHURİYETÇİLER DE TEŞVİK EDİYOR Diğer yandan Cumhuriyetçiler içinde diğer savaş yanlısı isimler Trump'ı İran'ı hedef alması için teşvik ediyor. Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemenin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları açısından önemli olduğunu savundu. Tahran ise nükleer programının enerji gibi barışçıl, sivil amaçlarla yürütüldüğünü belirtiyor.