Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in nükleer tesislere saldırısı yasa dışı | Dış Haberler

        Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in nükleer tesislere saldırısı yasa dışı

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ile başlayan çatışmaya dair açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırısı yasa dışı olarak tanımlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 22:47 Güncelleme: 17.06.2025 - 22:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan ve 5 gündür süren çatışmalara dair açıklamada bulundu.

        Yapılan açıklamada, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasına (NPT) olan bağlılığının ve müzakerelere hazır olduğuna ilişkin tavrının göz önüne alındığı bildirildi.

        Açıklamada ayrıca, İsrail'in nükleer tesislerine yönelik saldırısı yasa dışı olarak tanımlanırken, uluslararası güvenliğe yönelik tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

        Rusya, İsrail'in bu saldırılarının dünyayı nükleer felakete ittiği konusunda uyarıda bulundu.

        İsrail'in sağduyuya çağrıldığı açıklamada, İran'ın nükleer tesislerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) garantiye sahip olduğu hatırlatıldı.

        REKLAM

        İsrail'in saldırılarına destek veren ülkelerin esasen bu saldırılara ortak olduğu işaret edildi.

        UAEA'DAN AÇIKLAMA

        UAEA'nın sosyal medya platformu X hesabından, İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki nükleer tesislere ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, UAEA'nın, İsrail'in 13 Haziran'daki saldırılarının ardından toplanan yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin analizine dayanarak Natanz Nükleer Tesisi'nin yer altında kalan kısmında uranyum zenginleştirme işleminin yapıldığı bölümlerin, saldırılardan doğrudan etkilendiğini gösteren ek unsurlar tespit ettiği belirtildi.

        Ayrıca açıklamada, İsfahan ve Fordo'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin bir değişikliğin bildirilmediği aktarıldı.

        UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in saldırılarında Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nin yer üstü bölümünün tahrip edildiğini ancak yer altı bölümüne fiziksel saldırı yapıldığına dair herhangi bir belirti olmadığını bildirmişti.

        *Fotoğraf: Maxar Technologies (AP aracılığıyla)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Tam kontrol bizde"
        "Tam kontrol bizde"
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İbrahim Yıldız yazdı: Acayip bir durum!
        İbrahim Yıldız yazdı: Acayip bir durum!
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Final serisinin açılış maçı Fenerbahçe'nin!
        Final serisinin açılış maçı Fenerbahçe'nin!
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        Szymanski'ye İtalyan kancası!
        Szymanski'ye İtalyan kancası!
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!