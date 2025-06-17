Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in nükleer tesislere saldırısı yasa dışı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan ve 5 gündür süren çatışmalara dair açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasına (NPT) olan bağlılığının ve müzakerelere hazır olduğuna ilişkin tavrının göz önüne alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in nükleer tesislerine yönelik saldırısı yasa dışı olarak tanımlanırken, uluslararası güvenliğe yönelik tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

Rusya, İsrail'in bu saldırılarının dünyayı nükleer felakete ittiği konusunda uyarıda bulundu.

İsrail'in sağduyuya çağrıldığı açıklamada, İran'ın nükleer tesislerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) garantiye sahip olduğu hatırlatıldı.

İsrail'in saldırılarına destek veren ülkelerin esasen bu saldırılara ortak olduğu işaret edildi.

UAEA'nın sosyal medya platformu X hesabından, İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki nükleer tesislere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, UAEA'nın, İsrail'in 13 Haziran'daki saldırılarının ardından toplanan yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin analizine dayanarak Natanz Nükleer Tesisi'nin yer altında kalan kısmında uranyum zenginleştirme işleminin yapıldığı bölümlerin, saldırılardan doğrudan etkilendiğini gösteren ek unsurlar tespit ettiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, İsfahan ve Fordo'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin bir değişikliğin bildirilmediği aktarıldı.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in saldırılarında Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nin yer üstü bölümünün tahrip edildiğini ancak yer altı bölümüne fiziksel saldırı yapıldığına dair herhangi bir belirti olmadığını bildirmişti.

*Fotoğraf: Maxar Technologies (AP aracılığıyla)