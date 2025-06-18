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        Haberler Dünya Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum ne? | Dış Haberler

        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum ne?

        İsrail'in başlattığı saldırılara İran'ın da yanıt vermesiyle bölgede başlayan karşılıklı çatışmalar altıncı gününe girdi. Tel Aviv-Tahran hattında karşılıklı saldırılar gece boyu şiddetini artırarak devam etti. İsrail, İran'a yoğun saldırılar düzenledi; İran da düzenlediği misilleme saldırılarında "Fettah füzelerini kullandığını ve İsrail'in hava sahasında tam hakimiyet kurduğunu" söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 07:20 Güncelleme: 18.06.2025 - 07:35
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        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
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        İsrail'in 13 Haziran günü İran'a yönelik düzenlediği saldırılarda bölgede başlayan çatışmalar, gece boyu şiddetini artırarak sürdü. İsrail, İran'a yoğun saldırı düzenledi; İran da düzenlediği misilleme saldırılarında "Fettah füzelerini kullanarak İsrail hava sahasında tam hakimiyet kurduğunu" söyledi.

        Tahran-Tel Aviv hattında yaşanan şiddetli saldırıların 6. gününde yaşananlar...

        İran: İsrail'in saldırılarına devam ettiği İran, art arda iki saldırıda 25 civarında füzeyle yeni bir misilleme saldırısı düzenledi.

        İsrail: İsrail ordusu, gece yarısı İran'ın başkenti Tahran'da geniş bir bölge için tahliye uyarısı yayınlayarak saldırı tehdidinde bulundu. Tehdidin ardından, Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı.

        Fettah füzeleri fırlatıldı: İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsrail'e doğru Fettah füzeleri fırlattı. İran, İsrail'in hava savunma sahasında tam hakimiyet sağladığını söyledi.

        Siber saldırı: İran Siber Güvenlik Komutanlığı, İsrail'in İran'ın dijital altyapısına karşı "geniş bir siber savaş" başlattığını söyledi.

        ABD silahlarının rolü: İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, CNN'e, THAAD dahil olmak üzere ABD tarafından sağlanan füze savunma sistemlerinin, çatışma tırmandığından beri İsrail'e yardımcı olduğunu söyledi.

        Trump'ın güvenlik toplantısı: Trump dün Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. ABD'li iki yetkili, Trump'a askeri seçenekler sunmak için 30'dan fazla ABD hava yakıt ikmal tankerinin Orta Doğu'ya gönderildiğini söyledi.

        Xi ilk kez konuştu: Çatışma başladığından beri ilk kez kamuoyuna yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ülkesinin Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasından "derinden endişe duyduğunu" söyledi. Xi, İran'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden her türlü eyleme" karşı olduğunu söyledi.

        ABD büyükelçiliği kapalı: İsrail'deki ABD büyükelçiliği Çarşamba gününde Cuma gününe kadar kapalı olacağını duyurdu.

        İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRISI

        İsrail'in saldırılarına devam ettiği İran, art arda iki saldırıda 25 civarında füzeyle yeni bir misilleme saldırısı düzenledi.

        Ülkenin kuzeyinde ve merkezinde alarmların devreye girmesinin ardından İsrail hava savunma sistemleri, İran’dan iki dalgada atılan 25 civarında füzeyi engellemeye çalıştı.

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        İsrail'e ilk dalgada 15 civarında, ikincisinde 10 füze fırlatıldı. İran füzelerinden bazılarının hedefi başkent Tel Aviv oldu.

        FETTAH FÜZELERİ KULLANILDI

        İran Devrim Muhafızları, Fettah füzelerini kullanarak İsrail hava sahasında tam hakimiyet kurduğunu söyledi. İran Devrim Muhafızları, "Fettah füzeleri savunma sistemlerini deldi" açıklamasında bulundu.

        Ayrıca İsrail, Tahran’ın kuzeydoğusundaki İmam Hüseyin Üniversitesine de saldırı düzenledi.

        TAHRAN'A SALDIRI DALGASI

        İsrail ordusu, gece yarısı İran'ın başkenti Tahran'da geniş bir bölge için tahliye uyarısı yayınlayarak saldırı tehdidinde bulundu. Tehdidin ardından, Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı.

        İsrail ordusundan yapılan kısa yazılı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri şu anda Tahran bölgesinde bir dizi saldırı gerçekleştiriyor." ifadesi yer aldı.

        Bu açıklamadan kısa bir süre önce İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Tahran’da geniş bir bölgenin boşaltılmasını istemişti.

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        Öte yandan, İsrail ordusu gün boyu başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın farklı noktalarına saldırılarını sürdürdü.

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        HAMANEY: PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını belirtti.

        Hamaney’in sosyal paylaşım platformu X hesabından Arapça paylaşımda bulunuldu.

        Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

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