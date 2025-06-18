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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia! | Dış Haberler

        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!

        İsrail'in İran'ın nükleer silah sahibi olacağı iddiasıyla İran'a yönelik başlattığı saldırılar karşılıklı bir şekilde sürüyor. İsrail, İran'ın nükleer silah sahibi olacağı iddiasını yıllardır saldırılarına gerekçe olarak gösteriyor; CNN, Netanyahu'nun 1996'dan bu yana defalarca kez İran'ın nükleer silaha yakın olduğu uyarısında bulunduğu açıklamalarını derledi, oysa Netanyahu'nun tüm bu iddialarına rağmen İran'ın nükleer silah gücü ile ilgili öne sürülen kanıtlara kuşkuyla bakılıyor, buna karşın İsrail'in saldırgan politikaları sürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 10:14 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:34
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        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın 'nükleer silah elde etmeye yakın olduğu' iddiasıyla başlattığı saldırılar sürüyor.

        İsrail-İran hattında saldırılar karşılıklı sürerken, CNN'in ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde, İran'ın nükleer silah üretebilme kapasitesine ulaşmasına henüz 3 yılı olduğu ifade edildi.

        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı? Haberi Görüntüle

        1996'DAN BU YANA AYNI İDDİA

        CNN, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 1996'dan bu yana defalarca "İran nükleere çok yakın" iddiasıyla yaptığı uyarılarını derledi. Videoda, Netanyahu'nun yıllar içinde çok kez aynı iddiada bulunduğu görülüyor, ancak İran'ın nükleer silah gücü ile ilgili öne sürülen kanıtlarına kuşkuyla bakılıyor. Buna karşın İsrail'in saldırgan politikaları sürüyor.

        CNN International'ın derlediği videoda, 1996'da ilk kez başbakanlık görevine geldiğinde Netanyahu, İran'ın nükleer silah üretmeye oldukça yakın olduğunu iddia ediyor.

        2002'de başbakanlık görevi sona ermiş olsa da yine ABD'de yaptığı konuşmada İran'ın balistik füze ürettiğini ve nükleer silah üretmeye yakın olduğunu söylemişti.

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        2012'de yine başbakan olarak yaptığı konuşmada İran'ın birkaç ay içinde nükleer silah üretmek için son noktaya erişeceğini, bunun birkaç ay ya da birkaç hafta içinde olacağını öne sürmüştü.

        2015'te de Mart ve Eylül ayında yaptığı konuşmalar da İran'ın birkaç hafta nükleer silaha sahip olabileceğini söylemişti.

        Videonun sonunda Netanyahu'nun İsrail'in İran'a yönelik saldırıları başlattığı 13 Haziran 2025 günü yaptığı konuşmaya verildi, Netanyahu bu kez yine "İran nükleer silah üretebilir birkaç yıl içinde ya da birkaç ay içinde" ifadelerini kullandı.

        Yıllar içinde Netanyahu'nun sayısız uyarısına rağmen İran'ın nükleer silah gücüne ilişkin sunulan İsrail'in sunduğu kanıtlara şüpheyle bakılıyor.

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