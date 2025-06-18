ABD, İsrail'i korumak için Orta Doğu'ya askeri uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma devam ederken, İran'a çatışmadan geri çekilme uyarısında bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın misillemelerine karşı İsrail'i korumak amacıyla Orta Doğu'ya askeri uçaklar ve savaş gemileri sevk ettiği gözleniyor.

Associated Press'in çatışmaya ilişkin haberine göre, Trump'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda İran'a karşı sabrının "tükenmekte olduğunu" belirtmesi, ABD'nin bölgedeki dahlini derinleştirme ihtimalini gündeme getirdi.

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ABD'nin bölgedeki dahlinin derinleşmesi, Kum eyaletinde bir dağın derinliklerine kurulan Fordo Nükleer Tesisi'ne karşı sığınak avcısı (bunker-buster) bombaları kullanmayı da içerebilme ihtimalini taşıyor.

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PENTAGON HAREKETE GEÇİYOR

İsrail'in, Fordo'yu yok edebilecek büyüklükte bir mühimmatı ya da bu mühimmatı taşıyabilecek uçağı olmadığı değerlendirilirken, bu kapasiteye yalnızca ABD'nin sahip olduğu vurgulanıyor.

ABD ulusal güvenlik yetkilileri, bir sonraki adımları tartışırken, Pentagon bölgedeki askerlerinin ve üslerinin korunmasını sağlamak üzere harekete geçiyor.

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Trump, başka bir sosyal medya paylaşımında, "Artık İran semaları üzerinde tam ve eksiksiz kontrole sahibiz" ifadesini kullanırken, ABD uçak ve gemilerinin Orta Doğu'da konuşlandırılmaya başlandığı gözlemleniyor.

ABD'li yetkililer, ABD ordusunun İran'a karşı herhangi bir saldırgan eylemde bulunmadığını ve İran füzelerini etkisiz hale getirmek için faaliyetler düzenlediğini savunurken, bölgeye ek ABD savaş uçakları ve yakıt ikmal tankerleri sevk edildi. Yetkililer, sevk edilen tankerlere dair kesin sayı vermekten kaçınırken, dün ABD uçaklarının İran üzerinde olmadığını belirtti. Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi? Haberi Görüntüle Orta Doğu'daki açık kaynak bilgileri gerçek zamanlı inceleyen Aurora Intel adlı grup, ABD Hava Kuvvetleri'nin İngiltere, İspanya, Almanya ve Yunanistan gibi Avrupa'nın stratejik noktalarına ek yakıt ikmal uçakları ve savaş jetleri yerleştirdiğini bildirdi. Bu bilgi, kamuya açık havacılık takip sitelerinden elde edildi. REKLAM Güvenlik açısından isimleri verilmeyen yetkililer, ABD savaş uçaklarının personel ve tesisleri korumak amacıyla Orta Doğu semalarında devriye gezdiğini, bölgedeki üslerin alarm seviyesinin yükseltildiğini ve ek güvenlik önlemleri aldığını belirtti. Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia! Haberi Görüntüle Savunma Bakanı Pete Hegseth konuya ilişkin detay paylaşmadı, ancak hafta başı Fox News kanalında yaptığı açıklamada, askeri hareketlerin halkın "güvende olmasını sağlamak" için yapıldığını ifade etti.

ABD SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEDE FAALİYET GÖSTERİYOR "USS The Sullivans" ve "USS Arleigh Burke" adlı ABD savaş gemileri, önceki hafta sonunda İran'ın balistik füzelerini engellemek için bölgede faaliyet gösterdi. İsmi verilmeyen bir ABD yetkilisine göre, bu hafta Doğu Akdeniz'de USS Thomas Hudner savunma saldırılarına katılırken, "USS Arleigh Burke" gemisi bölgeden ayrıldı. "USS Carl Vinson" uçak gemisi ise dört savaş gemisiyle birlikte Umman Denizi'nde bulunuyor. Bu gemiler savunma faaliyetlerine katılmıyor, ancak Umman Körfezi ve Basra Körfezi boyunca ABD askerleri ve üslerinin güvenliğini sağlamak üzere konuşlanmış durumda bulunuyor. REKLAM "Carl Vinson" uçak gemisinin yerini alması planlanan "USS Nimitz", Hint-Pasifik bölgesinden Orta Doğu'ya doğru ilerliyor. Yetkiliye göre, Nimitz ay sonuna kadar bölgeye ulaşacak ve muhtemelen "Carl Vinson" San Diego'ya dönmeden önce kısa bir süre iki uçak gemisi aynı anda bölgede bulunacak. Kızıldeniz'de de muhrip sınıfı gemiler bulunurken, bunlardan bazıları Batı Akdeniz'de konuşlu ve Baltık Denizi'nde tatbikatlara katılıyor. Bölgede konuşlu kuvvetler, olası saldırılara karşı önlem olarak ve İran'dan gelebilecek büyük çaplı bir misilleme durumunda personelin güvenliğini sağlamak amacıyla günlerdir tedbirler alıyor, buna askerlerin ailelerinin gönüllü olarak üsleri terk etmesi de dahil ediliyor.