İngiliz basınından iddia: Çin'den kalkan üç gizemli kargo uçağı İran'a mı indi?

İsrail'in İran'a saldırmasıyla alevlenen Orta Doğu'da ABD İsrail'in yanında yer alırken, İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği mesajını veren Çin de Tahran yönetimine destek veriyor.

Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum Haberi Görüntüle

İngiliz gazetesi Telegraph'ın haberine göre İsrail'in İran'a saldırmasından bir gün sonra Çin'den bir kargo uçağı havalandı. Ertesi gün ikinci bir uçak bir kıyı kentinden kalktı. Pazartesi günü ise bu kez Şangay'dan bir uçak daha havalandı. Üç günde üç uçuş.

Veriler her uçuşta uçağın Çin'in kuzeyinden batıya doğru uçtuğunu, Kazakistan'a, oradan da güneye Özbekistan ve Türkmenistan'a geçtiğini ve İran'a yaklaştığında radardan kaybolduğunu gösterdi.

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Uçuş planlarında son varış noktası olarak Lüksemburg gösteriliyordu ancak uçağın Avrupa semalarında hiç uçmadığı öne sürülüyor.

Tahran'ın İsrail'le savaşı sürerken yardım uçaklarının Çin'den İran'a doğru gönderilmiş olabileceği ihtimali üzerine soru işaretleri arttı.

Havacılık uzmanları, kullanılan Boeing 747 kargo uçaklarının genellikle askeri teçhizat ve silahların taşınmasında kullanıldığını belirtiyor.