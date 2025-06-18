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        Haberler Dünya İngiliz basınından iddia: Çin'den kalkan üç gizemli kargo uçağı İran'a mı indi? | Dış Haberler

        İngiliz basınından iddia: Çin'den kalkan üç gizemli kargo uçağı İran'a mı indi?

        İngiliz basını kamuya açık radar uçuş verilerine göre son 3 günde Çin'den Lüksemburg'a yol alan ama Lüksemburg'a hiç varmayan, İran hava sahasında radardan kaybolan 3 kargo uçağı olduğunu öne sürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 10:09 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:09
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        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
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        İsrail'in İran'a saldırmasıyla alevlenen Orta Doğu'da ABD İsrail'in yanında yer alırken, İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği mesajını veren Çin de Tahran yönetimine destek veriyor.

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        İngiliz gazetesi Telegraph'ın haberine göre İsrail'in İran'a saldırmasından bir gün sonra Çin'den bir kargo uçağı havalandı. Ertesi gün ikinci bir uçak bir kıyı kentinden kalktı. Pazartesi günü ise bu kez Şangay'dan bir uçak daha havalandı. Üç günde üç uçuş.

        Veriler her uçuşta uçağın Çin'in kuzeyinden batıya doğru uçtuğunu, Kazakistan'a, oradan da güneye Özbekistan ve Türkmenistan'a geçtiğini ve İran'a yaklaştığında radardan kaybolduğunu gösterdi.

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        Uçuş planlarında son varış noktası olarak Lüksemburg gösteriliyordu ancak uçağın Avrupa semalarında hiç uçmadığı öne sürülüyor.

        Tahran'ın İsrail'le savaşı sürerken yardım uçaklarının Çin'den İran'a doğru gönderilmiş olabileceği ihtimali üzerine soru işaretleri arttı.

        Havacılık uzmanları, kullanılan Boeing 747 kargo uçaklarının genellikle askeri teçhizat ve silahların taşınmasında kullanıldığını belirtiyor.

        "Durum kesinlikle ilgi çekici"

        Exeter Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan ve Çin'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile ilişkileri uzmanı Andrea Ghiselli, "Bu kargolar, Çin'in İran'a yardım etmek için bir şeyler yapabileceği beklentisi nedeniyle büyük ilgi uyandırıyor" dedi.

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        Ghiselli, "Mevcut rejimin çökmesi önemli bir darbe olur ve Orta Doğu'da büyük bir istikrarsızlık yaratarak Çin'in ekonomik ve enerji çıkarlarına zarar verir. Dahası, İran'da muhtemelen Çin'den bir tür yardım bekleyen pek çok kişi var. ABD'nin İran'a saldırarak Çin'i de kontrol altına almak amacıyla savaşa katılması baskısı yapanlar var" açıklamasını yaptı.

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        İran, Çin'in en önemli enerji tedarikçilerinden biri ve günde iki milyon varil kadar petrol gönderiyor.

        Ancak İran-İsrail çatışmasına doğrudan müdahil olmak, Çin'in İsrail'in en güçlü müttefiki olan ABD ile ilişkilerini istikrara kavuşturmak için yapacağı her türlü çavbayı engelleyebilir.

        Uçakları işleten Lüksemburg merkezli şirket Cargolux, uçuşlarının İran hava sahasını kullanmadığını söyledi, ancak firma ne taşıdıklarıyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

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