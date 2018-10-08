SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
suriye
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > ABD, Rusya ve İran'ın Suriye'de kaç üssü var?

ABD, Rusya ve İran'ın Suriye'de üs kurma yarışı

Suriye'de artan gerilim sürerken, başta ABD, Rusya ve İran olmak üzere birçok ülke Suriye'de üs kurma yarışına girdi. ABD ve müttefikleri, Suriye’de 23 askeri üs inşa ederek bölgede 5 bin asker konuşlandırdı. Rejimin kontrol ettiği bölgelerde ise İran 16, Rusya 12 askeri üste faaliyet yürütüyor

08.10.2018 - 07:11 | Güncelleme:

Suriye’de iç savaşın ardından ülkeye yerleşen Rusya, İran ve ABD ve müttefikleri, ülkenin dört bir yanına askeri üs inşa etti. ABD, Rusya ve İran, Suriye’de üs kurma ve asker sayıları giderek artıyor.

Namık Durukan'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde ikisi hava üssü, diğerleri ikmal, yakın destek ve operasyon üsleri olmak üzere 10 üssünün bulunduğu açıklanmıştı. Bölgeye büyük güç kaydıran ABD, buradaki gücünü sahadaki konumuna göre artırdı. Bölgedeki hava üslerinin sayısı 3’e çıkarılırken askeri noktaların sayısında iki kat artışa gidildi. ABD, Suriye’nin kuzeyinde daha önce PKK’nın uzantısı PYD’nin denetimindeki Derik, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Eyn İssa, Menbiç, Rakka, Haseke, Irak sınır hattındaki Tenef (ÖSO’nun kontrolünde) ve Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısında yer alan Tel Abyad’da toplam 22 askeri üs kurmuştu. Yeni üsler kurmak için bölgeye malzeme, araç gereç ve silah sevkiyatını artıran ABD, kısa süre önce DAEŞ’tan temizlenen Deyr ez Zor kentinin doğu kırsalında yer alan Behra bölgesinde yeni bir hava üssü kuruyor.

5 BİN ASKER VAR

PYD ve YPG’nin de içinde yer aldığı DSG’nin kontrol ettiği Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren ABD, Fransa ve koalisyon ülkeleri askerlerinin toplam sayısının 5 bin dolayında olduğu ifade ediliyor.

RUSYA'NIN ÜSLERİ

Suriye’de rejimin operasyonlarına havadan ve karadan destek veren Rusya’nın hava ve deniz üsleri yanı sıra çatışmalı bölgelerde geçici üsleri var. Rusya’nın Şam, Lazkiye, Halep Hama ve İdlib bölelerinde faaliyet gösterdiği 12 askeri üste rejimin askeri operasyonlarına destek veriyor.

Suriye’nin kuzeybatısındaki Lazkiye’de bulunan Himeymim Hava Üssü Rusya tarafından aktif kullanılıyor. Üste 2 bin Rus personelin yanı sıra 32 uçak, 16 helikopter, 9 tank, 2 karadan havaya fırlatılan füze savunma sistemi bulunuyor. Rusya’nın ayrıca Suriye’nin Akdeniz limanında bulunan Tartus limanında dev bir deniz üssü bulunuyor. Rusya’nın Suriye’deki operasyonlarını yöneten Operasyonel Birim Başkanı Andrey Kartapolov, kısa süre önce Moskova’nın Suriye’de devasa bir askeri üs kuracağını açıklamıştı.

İRAN 16 ÜS İNŞA ETTİ

Rusya’nın bölgedeki faaliyetlerine ek olarak İran’ın da rejimin talebi doğrultusunda Suriye’de üs sayısını artırması dikkat çekti. İran’ın Şam, Humus, Halep, Hama ve çatışmalı bölgelerde toplam 16 üs inşa ettiği bildirildi.

TÜRKİYE DE SURİYE'DE

Suriye savaşının başlaması sonrası bu ülkedeki gelişmeleri yakından izleyen Türkiye ise son yıllarda sınır hattında operasyonlar gerçekleştirdi.

DAEŞ ve YPG’ye karşı sürdürülen operasyon kapsamında sınır kesiminde yer alan Suriye’nin Azez, Cerablus, El Bab, Aktarin ve Afrin’de denetimi ele geçirdi. İdlib bölgesinde ise Rusya ile varılan anlaşma kapsamında bölgede 12 gözlem noktası kurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X