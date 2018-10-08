Suriye’de iç savaşın ardından ülkeye yerleşen Rusya, İran ve ABD ve müttefikleri, ülkenin dört bir yanına askeri üs inşa etti. ABD, Rusya ve İran, Suriye’de üs kurma ve asker sayıları giderek artıyor.

Namık Durukan'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde ikisi hava üssü, diğerleri ikmal, yakın destek ve operasyon üsleri olmak üzere 10 üssünün bulunduğu açıklanmıştı. Bölgeye büyük güç kaydıran ABD, buradaki gücünü sahadaki konumuna göre artırdı. Bölgedeki hava üslerinin sayısı 3’e çıkarılırken askeri noktaların sayısında iki kat artışa gidildi. ABD, Suriye’nin kuzeyinde daha önce PKK’nın uzantısı PYD’nin denetimindeki Derik, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Eyn İssa, Menbiç, Rakka, Haseke, Irak sınır hattındaki Tenef (ÖSO’nun kontrolünde) ve Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısında yer alan Tel Abyad’da toplam 22 askeri üs kurmuştu. Yeni üsler kurmak için bölgeye malzeme, araç gereç ve silah sevkiyatını artıran ABD, kısa süre önce DAEŞ’tan temizlenen Deyr ez Zor kentinin doğu kırsalında yer alan Behra bölgesinde yeni bir hava üssü kuruyor.

5 BİN ASKER VAR

PYD ve YPG’nin de içinde yer aldığı DSG’nin kontrol ettiği Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren ABD, Fransa ve koalisyon ülkeleri askerlerinin toplam sayısının 5 bin dolayında olduğu ifade ediliyor.

RUSYA'NIN ÜSLERİ

Suriye’de rejimin operasyonlarına havadan ve karadan destek veren Rusya’nın hava ve deniz üsleri yanı sıra çatışmalı bölgelerde geçici üsleri var. Rusya’nın Şam, Lazkiye, Halep Hama ve İdlib bölelerinde faaliyet gösterdiği 12 askeri üste rejimin askeri operasyonlarına destek veriyor.

Suriye’nin kuzeybatısındaki Lazkiye’de bulunan Himeymim Hava Üssü Rusya tarafından aktif kullanılıyor. Üste 2 bin Rus personelin yanı sıra 32 uçak, 16 helikopter, 9 tank, 2 karadan havaya fırlatılan füze savunma sistemi bulunuyor. Rusya’nın ayrıca Suriye’nin Akdeniz limanında bulunan Tartus limanında dev bir deniz üssü bulunuyor. Rusya’nın Suriye’deki operasyonlarını yöneten Operasyonel Birim Başkanı Andrey Kartapolov, kısa süre önce Moskova’nın Suriye’de devasa bir askeri üs kuracağını açıklamıştı.

İRAN 16 ÜS İNŞA ETTİ

Rusya’nın bölgedeki faaliyetlerine ek olarak İran’ın da rejimin talebi doğrultusunda Suriye’de üs sayısını artırması dikkat çekti. İran’ın Şam, Humus, Halep, Hama ve çatışmalı bölgelerde toplam 16 üs inşa ettiği bildirildi.

TÜRKİYE DE SURİYE'DE

Suriye savaşının başlaması sonrası bu ülkedeki gelişmeleri yakından izleyen Türkiye ise son yıllarda sınır hattında operasyonlar gerçekleştirdi.

DAEŞ ve YPG’ye karşı sürdürülen operasyon kapsamında sınır kesiminde yer alan Suriye’nin Azez, Cerablus, El Bab, Aktarin ve Afrin’de denetimi ele geçirdi. İdlib bölgesinde ise Rusya ile varılan anlaşma kapsamında bölgede 12 gözlem noktası kurdu.

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