HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray önündeki George Floyd'un ölümüne ilişkin protestolar sürerken, elinde tuttuğu İncil ile St. Johns Kilisesi'ne yürüyerek burada bir konuşma gerçekleştirmişti.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Trump'ın bu yürüyüşüne katılan ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in nereye gittiğini bilmediği öne sürüldü.

Pentagon yetkililerinin verdikleri bilgiye göre, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Başkan Trump ile birlikte St. Johns Kilisesi'ne gittiklerinin farkında olmadığını ifade etti.

Pentagon yetkilisi verdiği demeçte, "Pentagon'un en üst düzey ismi, Trump'ın protestoların devam ettiği eyaletlere ABD ordusunun birimlerini konuşlandırma kararıyla ilgili toplantıya katılmak için Beyaz Saray'da bulunduklarını" belirtti.

Yetkili, "Esper parkın kolluk kuvvetleri tarafından temizlendiğinin farkına varmadı. Beyaz Saray topraklarında Başkan Trump ile birlikte yürüyorlardı ve Lafayette Parkı'na protestolara karşı alınan önlemleri gözlemek için gittiklerini düşünüyorlardı" dedi.

İddialara cevap veren ABD Savunma Bakanı, Trump ile birlikte kiliseye gittiğinin farkında olduğunu ancak fotoğraf çekimini fark etmediğini ifade etti.

"ORDUNUN PROTESTOLARA MÜDAHALESİNİ DESTEKLEMİYORUM"

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ordunun ABD'deki protestoları durdurma konusun son çare olması gerektiğini söyledi. Esper yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nı politikadan uzak tutmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Esperin, bu ifadelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ters düşmesi dikkat çekti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ABD'deki protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Pentogon Şefi, 1807 Ayaklanma Yasası desteklemediğini ifade ederek, ordunun protestolara müdahalesinin `son çare´ olması gerektiğini belirtti. Esper, ordunun protestolara müdahale etmesinin `son çare´ olması gerektiğini belirterek, "Şu anda bu durumda değiliz ve Ayaklanma Yasası'nı devreye sokmayı desteklemiyorum" dedi.Esperin, bu ifadelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ters düşmesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'dan, düzenlenen protestolar sırasında kundaklanmaya çalışılan St. Johns Kilisesi'ne gitmek için yürüyeceği yoldaki göstericilerin polisin sert müdahalesi ile dağıtılması, Amerikan kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

ABD'de, siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen protestolar şiddet eylemine dönüştü.

Başkan Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmanın ardından, elindeki İncil ve kabinesinden bazı üyelerle yürüyerek, Washington DC'de bir grup protestocu tarafından kundaklanmaya çalışılan Beyaz Saray yakınlarındaki yaklaşık 200 yıllık tarihe sahip St. Johns Kilisesi'ne gitmişti.

"BİZ DÜNYADAKİ EN HARİKA ÜLKEYİZ"

Kilisenin içine girmeyen ve önünde elindeki İncil'i havaya kaldırarak konuşan Trump, "Biz dünyadaki en harika ülkeyiz ve bu ülkeyi her zaman güvende tutacağız." demişti.

Trump, Kilisenin önünde yanında bulunan kişilerle basına poz verdikten sonra tekrar geniş güvenlik önlemleri altında Beyaz Saray'a yürüyerek dönmüştü.

Trump'a ziyaretinde, Adalet Bakanı William Barr, Savunma Bakanı Mark Esper, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Özel Kalem Müdürü Mark Meadows ve Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany eşlik etmişti.