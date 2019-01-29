- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Savunma Bakanlığına vekaleten atandıktan sonra ilk kez Bakanlıkta (Pentagon) basın toplantısı düzenledi.
AA'nın haberine göre, Eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in strateji ve planlarına yönelik çalışmaların aynen devam ettiğinin altını çizen Shanahan, Suriye konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına yönelik bir soruyu yanıtlayan Shanahan, Suriye'den çekilmenin "ilk aşamalarında" olduklarını ifade etti.
Çekilmeyi "maksatlı, koordineli ve disiplinli bir çekilme" olarak niteleyen Shanahan, şunları kaydetti:
" DEAŞ artık bir alanı yönetmiyor. DEAŞ'ın artık kuvvet toplama özgürlüğü yok. Suriye artık onlar için güvenli bölge değil. Onların lider kadrosunun çoğunu ortadan kaldırdık. Finansal kapasitelerini önemli ölçüde gerilettik. Onların bir zamanlar yere göğe sığdıramadığı sosyal medyalarının büyük bir kısmını yok ettik. Onların online faaliyetlerine baktığınızda çok fazla kafa karışıklığı var. Kilit noktaları ve nüfus yoğunluğu olan önemli merkezleri artık kontrol etmiyorlar. İki yıl öncesine zamanı saracak olursak DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde 99,5'ten fazlası Suriyelilere iade edildi. Bir iki hafta içinde bu yüzde 100 olacak. Suriye'deki askeri operasyonları şöyle karakterize ediyorum: Terörizm riski ve toplu göç önemli ölçüde azaltıldı."
Shanahan, Suriye'nin kuzeydoğusunda karmaşık bir durumun söz konusu olduğuna işaret ederek, "Sınırın (Türkiye-Suriye) bir tarafında 3,5 milyon mülteci, diğer tarafında ise önemli ölçüde iç mülteci var." dedi.
ABD'li Bakan Vekili, çekilme sürecinde koalisyon ortakları ile askeri ve diplomatik görüşmelerinin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Avrupa'nın büyük başkentlerinde Suriye'nin kuzeydoğusuna destek konusunda önemli görüşmeler yapılıyor." diye konuştu.
Suriye'nin kuzeydoğusunda yerel güvenliğin nasıl sağlanacağı konusunda da görüşmeler yaptıklarını aktaran Shanahan, bu görüşmeleri kimlerle yaptıklarına değinmedi.
Shanahan, "Şimdi aşırıcılığı kalıcı olarak ortadan kaldırma konusunda ise ümit ediyorum ki yaşadığım süre içerisinde bu sonuca ulaştığımızı söyleyebileceğiz." şeklinde konuştu.
"KOLOMBİYA'YA 5 BİN ASKER" NOTU
ABD'nin Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "meşru devlet başkanı" olarak tanımasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Shanahan, ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlıklarının Venezuela hükümetine yönelik tedbirleri desteklediklerini ve durumu yakından izlediklerini kaydetti.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Venezuela'ya karşı seçeneklerden birinin de Kolombiya'ya büyük bir askeri sevkiyat olduğu yönündeki beyanları hatırlatılan Shanahan, "Bu konuyu (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) Büyükelçi Bolton ile görüşmedim." dedi.
John Bolton'un dünkü Beyaz Saray basın toplantısında elindeki not defterinde "Kolombiya'ya 5 bin asker" notuna yönelik soruları da yanıtlamaktan kaçınan Shanahan, "Bolton ile bu konuyu görüşmedim." ifadesini yineledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.