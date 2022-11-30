ABD Senatosu'ndan 'eşcinsel evlilikleri koruma' tasarısına onay

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Amerika ABD Senatosu'ndan 'eşcinsel evlilikleri koruma' tasarısına onay
ABONE OL

ABD Senatosu, 'eşcinsel evlilikleri koruma' tasarısını onayladı

ABD'de uzun süredir tartışma konusu olan 'eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik' yasa tasarısı, Senato Genel Kurulu'ndan oy çokluğu ile geçti

ABD Senatosu'ndan 'eşcinsel evlilikleri koruma' tasarısına onay
ABD Senatosu'ndan 'eşcinsel evlilikleri koruma' tasarısına onay
0:00 / 0:00
AA

ABD Senatosu, uzun süredir tartışılan "eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik" yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.

AA'nın haberine göre; Senato Genel Kurulu, "Evliliğe Saygı Yasası" başlıklı yasa tasarısını oyladı. 100 sandalyeli Senato'dan geçmesi için 60 oya ihtiyaç duyan tasarı, 36 "hayır" oyuna karşı 61 "evet" oyu ile kabul edildi.

Tasarı bir sonraki aşamada Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanacak. Tasarı burada da gerekli çoğunluğu kazanırsa yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek.

ABD'de halihazırda Yüksek Mahkeme'nin 2015 tarihli kararı uyarınca eşçinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor. Ancak Yüksek Mahkeme'nin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği belirtilmişti. Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İranlı muhalifler, İran'ın ABD mağlubiyetini kutladı
DÜNYA İranlı muhalifler ABD yenilgisini kutladı
Zelenskiy'den Donetsk açıklaması: Cephede durum ağır
DÜNYA Zelenskiy: Donetsk cephesinde durum ağır
Pentagon: Çin 2035'e kadar nükleer harp başlığı sayısını 1500'e çıkarabilir
DÜNYA Pentagon: Çin nükleer harp başlığı sayısını 1500'e ...
Son dakika haberi! Yunanistan'da Ege Denizi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
DÜNYA Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Türkiye'den Suriye'de terörle mücadele eleştirilerine "Yaraya tuz basıyorsunuz" yanıtı
DÜNYA Türkiye'den Birleşmiş Milletler'de 'Suriye' tepkisi
ABD, YPG/PKK terör örgütü ile Suriye'deki ortak devriyelerini azalttı
DÜNYA Pentagon'dan kritik 'Türkiye' açıklaması
NATO barışın sağlanması için Ukrayna'ya askeri destek istedi, Rusya uyardı
DÜNYA NATO Ukrayna'ya askeri destek istedi, Rusya uyardı
Almanya, Ukrayna'nın elektrik altyapısına yönelik saldırıları "savaş suçu" olarak niteledi
DÜNYA Almanya: Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları savaş ...
Milli Savunma Bakanı Akar, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü
DÜNYA Bakan Akar, İsrailli mevkidaşıyla görüştü
ABD ve Hint askerleri, Hindistan'ın Çin sınırına yakın bir bölgesinde tatbikat yaptı
DÜNYA ABD ve Hindistan'dan Çin sınırında ortak tatbikat

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.