ABD'de siyahi doktor ırkçılık kurbanı! 0:00 / 0:00

DHA

ABD'de Indiana Üniversitesi Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören siyahi doktor Susan Moore, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda bir meslektaşı tarafından, koronavirüs semptomlarının dikkate alınmadığını ve ırkçılığa uğradığını anlattı.

Moore'un geçtiğimiz pazar günü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti öğrenildi.

"BENİ ÖLÜME GÖNDERİYOR"

Çektiği videoda, ağrılarına rağmen meslektaşının, kendisini eve gönderebileceğini söylediğini ve ağrı kesici vermediğini iddia eden Moore, "Doktor olduğumu bilmesine rağmen bana kendimi uyuşturucu bağımlısı gibi hissettirdi. Beni ölüme gönderiyor" dedi.

Solunum cihazına bağlı olan Moore videoda, doktorun kendisine, "Nefes darlığı bile yaşamıyorsun" dediğini ileri sürdü. ABD medyasında yer alan haberde, doktor Moore'un meslektaşı tarafından evine gönderildiği ve 12 saat sonra yeniden yüksek ateşle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD'nin Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi'nin (CDC) hayatını kaybeden Moore'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.