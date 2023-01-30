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Açlık sınırı asgari ücreti geçti

TÜRK-İŞ ocak ayında 4 kişilik bir aile için açlık sınırının aylık 8 bin 864 TL, yoksulluk sınırının ise 28 bin 875 liraya yükseldiğini açıkladı. Böylece açlık sınırı net 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücreti geride bırakmış oldu

Açlık sınırı asgari ücreti geçti
HABERTURK.COM

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Ocak 2023 sonuçları açıklandı.

Buna göre ocakta 4 kişilik bir aile için açlık sınırı aylık 8 bin 864, yoksulluk sınırı ise 28 bin 875 lira oldu. Aralık ayında söz konusu miktarlar sırasıyla 8 bin 130 lira ve 26 bin 485 lira olarak açıklanmıştı.

Çizelge 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)*

Ocak

2022

Aralık 2022

Ocak 2023

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması

1.290,77

2.451,55

2.669,57

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması

998,98

1.951,20

2.142,34

15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

1.273,92

2.421,55

2.632,07

4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

686,28

1.306,27

1420,52

Açlık Sınırı 4 Kişilik Aile (Gıda Harcaması)

4.249,95

8.130,56

8.864,48

Yoksulluk Sınırı 4 Kişilik Aile (Toplam Harcama)

13.843,48

26.483,93

28.874,55

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ 11.557 LİRA

Ocakta bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 11 bin 557 lira oldu. Eylülde söz konusu rakam 10 bin 610 lira seviyesindeydi.

Araştırmaya göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 9.02 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 108.57 oldu.

'AÇLIK SINIRI YÜZDE 108 ARTTI'

Son verilere ilişkin TÜRK-İŞ tarafından yapılan değerlendirmede "Net asgari ücret işveren ve hükümet oy çokluğuyla aylık net 8 bin 506 TL olurken yıllık temelde yüzde 100’lük bir artış yapılmış oldu. Ancak açlık sınırı bu süreçte yüzde 108’lik bir artış gösterdi ve aslında bu zam 2022 yılı içinde aylarca sürmüş olan alım gücü kayıplarını ortadan kaldırmış olmadı. İçerisinde olduğumuz yeni yıl yeni alım gücü kayıpları ile başlamış oldu" ifadeleri yer aldı.

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