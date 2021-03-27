AA

İzmir'in Karaburun ilçesindeki bir dalış okuluna bağlı sporcular, dalış antrenmanı yaptıkları sırada Büyükada'ya bırakılmış sahipsiz keçi sürüsü içinde bir oğlağın yürüyemediğini fark etti.

AA'nın haberine göre oğlağın durumunu merak ederek adaya çıkan dalgıçlar, ön ayaklarının çarpık olduğunu gördükleri hayvanı bota alarak Karaburun Dalış Merkezine götürdü.

Karaburun Belediyesi Veteriner Hekimi Lügen Tektepe, muayene ettiği keçinin anomaliyle dünyaya geldiğini, yeteri kadar anne sütü alamadığını söyledi.

Tektepe, "Hayvanın kurtulması için elimizden geleni yapacağız. Vitamin takviyeleri ve fizik tedaviyle bakımını gerçekleştireceğiz. Sağlığına kavuşmasını umut ediyoruz" dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan da oğlağın tedavisinin ardından sahiplendirilmesi için çalışma yapacaklarını kaydetti.