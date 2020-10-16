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Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınırken Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı.

Son dakika! Adalet Bakanlığı'nda atama! Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı - Haberler
İHA

Resmi Gazete’nin bugün ki yayımlanan sayısında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2,3 ve 4 maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınırken, Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı.

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