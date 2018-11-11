Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Hakan Kutlu ile karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarını ayırdıklarını belirtti.

Hakan Kutlu'ya şu ana kadar verdiği emek için teşekkür eden Sancak, "Biz de yönetim kurulu olarak en kısa zamanda kulübümüze uygun bir teknik direktörle anlaşma sağlayarak yolumuza devam edeceğiz. Allah nasip ederse, Süper Lig'e çıkmak için futbolcusuyla, hocasıyla, yöneticisiyle ve tabii ki cefakar, vefakar taraftarıyla bir bütün olarak azimle ve inançla hedeflerimiz doğrultusunda sabırla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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