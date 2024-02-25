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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor Hikmet Karaman: Skordan dolayı çok üzgünüm - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor Hikmet Karaman: Skordan dolayı çok üzgünüm

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, skordan dolayı üzgün olduğunu belirterek, Adana Demirspor olarak seri galibiyetlere başlayacaklarına inandığını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 19:54 Güncelleme: 25.02.2024 - 19:54
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        "Skordan dolayı çok üzgünüm"
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaştığı maçta 1-0 mağlup olan Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, skordan dolayı üzgün olduğunu belirtti.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Skordan dolayı çok üzgünüm. Geçen hafta bir geri dönüşümüz vardı. Bunu devam ettirmek istiyorduk. Hafta içinde yaptığımız çalışmalarda ilk 45 dakikadaki takımla ikinci yarıdaki takımın farklı olduğunu gördük. Bunu kendi içimizde değerlendiriyoruz. Müdahale etmem gereken şeyler vardı. İlk yarıda Trabzonspor ikinci yarıda ise Adana Demirspor'u son 30 dakikalık bölümde söyleyebiliriz. Yeni bir takımın mağlubiyetler var. Bu sonuçlardan çıkacak bir takım var. Bu gücümüz var. Biz lig oynarken planlama yapmak zorunda kalıyoruz. Maçı oynayarak oyuncuları karşılaştırıp bir oyun planı ortaya koymak zorundayız" dedi.

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        Adana Demirspor olarak iyi bir çıkış yapacaklarına inandığını belirten Karaman, "Çünkü lig çok sıkıştı. İki galibiyet alan Avrupa'yı iki mağlubiyet alan ligde küme düşme potasını hesaplayabilir. Seri galibiyetler alarak çıkışımızı bu hafta sahamızda oynayacağız maçlarla başlatacağız" ifadelerini kullandı.

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