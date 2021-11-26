Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'a konuk oluyor.
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
SAAT: 20:00
HAKEM: Erkan Özdamar
YAYIN: BeIN Sports 2
ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Sinan, Stambouli, Vargas, Yunus, Akintola, Assombalonga
TEKNİK DİREKTÖR: Vincenzo Montella
KASIMPAŞA: Harun, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Sakıb, Doğucan, Varga, Hajradinovic, Yusuf, Jorgensen, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu
MAÇTAN NOTLAR
Ligde 19 puanla 10'uncu sırada bulunan mavi-lacivertliler, ligde 19. sırada bulunan İstanbul ekibi karşısında galibiyet arayacak. Akdeniz ekibi, Atakaş Hatayspor ve Altay maçının ardından Kasımpaşa karşılaşmasını da kayıpsız geçerse galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.
Adana Demirspor'da, arka adalesindeki sakatlığı nükseden Younes Belhanda ve ülkesindeki tedavisinin ardından kente gelerek rehabilitasyon süreci geçiren Lucas Castro ile kart cezalısı Mario Balotelli, lacivert-beyazlılar karşısında forma giyemeyecek.
Ligde oynadığı son 2 maçı da kaybeden Kasımpaşa, Adana deplasmanında çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgisi bulunan Kasımpaşa 9 puanla puan cetvelinin 19. basamağında yer alıyor.
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