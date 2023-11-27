Kazada yan yatan otomobilde annesi sıkıştı, sürücüyü ekipler sakinleştirdi

ADANA'da,sürücü Mesut Kalkan'ın (39) kavşakta çarptığı Hatice Doğan'ın (35) otomobili yan yattı. Araçta sıkışan sürücünün annesi Meliha Doğan (60), sıkıştığı yerden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Hatice Doğan'ı ekipler sakinleştirdi.

Kaza, öğle saatlerinde, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı önünde meydana geldi. Mesut Kalkan'ın kullandığı 01 AOH 368 plakalı otomobil, kavşakta Hatice Doğan idaresindeki 07 BKE 359 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Doğan'ın kullandığı otomobil yan yattı, annesi Meliha Doğan araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. CANKUR ekibi, Meliha Doğan'ı sıkıştığı yerden çıkardı.

ANNESİNİN BAŞINDAN AYRILMADI

Kazanın şokunu yaşayan ve annesinin başından ayrılmayan Hatice Doğan'ı, polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Meliha Doğan, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan bulvar da araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.