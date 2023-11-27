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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan astsubayın naaşı Adana'ya getirildi

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış'ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:51 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:01
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan astsubayın naaşı Adana'ya getirildi
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış'ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya getirildi.

        Çalış'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Adana Havalimanı'na ulaştırıldı.

        Tören mangasınca uçaktan alınan Çalış'ın naaşı, cenaze aracına konuldu.

        Havalimanında düzenlenen karşılamada şehit Çalış için dua edildi.

        Şehidin cenazesi, ikindi vaktinde toprağa verilmek üzere Ceyhan ilçesine uğurlandı.

        Karşılamaya şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Vali Yavuz Selim Köşger, mülki ve idari erkan katıldı.

        Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca dün düzenlenen saldırı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurmuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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