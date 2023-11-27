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        Şehit Astsubay Çalış, son yolculuğuna uğurlandı

        PENÇE-KilitHarekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış'ın (25) cenazesi memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:10
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        Şehit Astsubay Çalış, son yolculuğuna uğurlandı
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        PENÇE-KilitHarekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış'ın (25) cenazesi memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi. 

        Üç ay önce evlenen ve eşi 1 aylık hamile olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Adana Havalimanı'na ulaştırıldı. Çalış'ın cenazesi, tören için memleketi Ceyhan ilçesi Toktamış Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene, ailesi, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası İsa Çalış ve annesi Sara Çalış'ı, askeri yetkililer sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin eşi Pınar Çalış törende uzun süre gözyaşı döktü. Çalış'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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