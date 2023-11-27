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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlandı

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 17:01 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:17
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlandı
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

        Bölücü terör örgütü mensuplarınca dün düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Çalış (29) için Ceyhan ilçesindeki İlbeyli Camisi'nde tören düzenlendi.

        Şehidin bir aylık hamile eşi Pınar Çalış, burada eşinin tabutuna sarılarak, "Ne işin var burada, böyle söz vermedin." dedi. Eşinin fotoğrafını öpen Pınar Çalış, "Çocuğunu bile göremedi." ifadesini kullandı.

        İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Çalış'ın naaşı Toktamış Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene, şehidin babası İsa ve annesi Sara ile kardeşleri, yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Vali Yavuz Selim Köşger, mülki ve idari erkan katıldı.

        Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca dün düzenlenen saldırı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurmuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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