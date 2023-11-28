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        Alkollü sürücünün kullandığı otomobil kamyonla çarpıştı: 2 ölü

        ADANA'nınKozan ilçesinde aynı yöne giden kamyon ile çarpışan otomobildeki Polat Dinler (21) ve Buğrahan Özcan (19) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü H.M.Y.'nin (21) 1,35 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:30
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        Alkollü sürücünün kullandığı otomobil kamyonla çarpıştı: 2 ölü
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        ADANA'nınKozan ilçesinde aynı yöne giden kamyon ile çarpışan otomobildeki Polat Dinler (21) ve Buğrahan Özcan (19) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü H.M.Y.'nin (21) 1,35 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında Varsaklar Mahallesi Adana Caddesi'nde meydana geldi. H.M.Y. yönetimindeki 80 HB 960 plakalı otomobil, aynı yöne giden H.Ö. (49) yönetimindeki 33 ALL 121 plakalı kamyon ile çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan H.M.Y. ile Polat Dinler,  Buğrahan Özcan  ve Yaşar S. (18), ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Polat Dinler ve Buğrahan Özcan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağırlaşan H.M.Y. ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga gönderildi. Kazanın ardından kamyon şoförü H.Ö. ise gözaltına alındı.

        Öte yandan, hastanede polise ifade veren Yaşar S., kazadan önce arkadaşlarıyla bir mekanda birlikte içki içtiklerini söyledi. Test yapılan H.M.Y.'nin kanında 1.35 promil alkol tespit edildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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