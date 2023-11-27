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        'Ne bakıyorsun' diyerek Samet'i vuran 3 şüpheli tutuklandı

        ADANA´nınKozan ilçesinde kendi aralarında tartışırlarken uzaktan seyreden Samet Y.'yi (17), 'Ne bakıyorsun?' diye tepki gösterdikten sonra tabancayla sağ kolundan vuran A.B.K. , D.Ö. ve Ç.K., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 27.11.2023 - 18:10
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        'Ne bakıyorsun' diyerek Samet'i vuran 3 şüpheli tutuklandı
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        ADANA´nınKozan ilçesinde kendi aralarında tartışırlarken uzaktan seyreden Samet Y.'yi (17), 'Ne bakıyorsun?' diye tepki gösterdikten sonra tabancayla sağ kolundan vuran A.B.K. , D.Ö. ve Ç.K., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.

        Olay, 25 Kasım akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi´ndeki Şıh Efendi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup, cadde üzerinde henüz bilinmeyen nedenle  tartışmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen Samet Y., tartışan iki grubu uzaktan seyretmeye başladı. Gruptakilerden biri kendilerini izleyen Samet Y.'ye "Ne bakıyorsun?" diye bağırıp, tepki gösterdi. Ardından grubun içinden bir şüpheli Samet Y.´ye tabancayla ateş etti. Sağ koluna mermi isabet eden genç yaralandı. Tartışan iki grup olay yerinden kaçtı. Ambulansla tedavi için hastaneye götürülen Samet Y. tedavisinin ardından taburcu edildi. 

        Olayla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, şüphelilerin A.B.K. , D.Ö. ve Ç.K. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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